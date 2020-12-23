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16:54 (мск), источник: Sport24

Стало известно расписание матчей и стадионы клубного чемпионата мира в Катаре

Клубный чемпионат мира 2020 пройдет в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года на стадионах чемпионата мира 2022. Из-за пандемии COVID-19 турнир, изначально запланированный на декабрь этого года, был перенесен на более поздний срок.

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За трофей поборются победители шести континентальных конфедераций, а также чемпион Катара, представляющий страну, организующую турнир. Матчи пройдут на трех аренах ЧМ-2022, которые уже полностью готовы для футбола — «Ахмад бин Али», «Эдьюкейшн Сити» и «Международный стадион Халифа».

Матч открытия между чемпионом Катара «Аль-Духаилем» и новозеландским «Окленд Сити» состоится 1 февраля в 20:30 по местному времени (совпадает с московским) на стадионе «Ахмад бин Али», инаугурация которого прошла на прошлой неделе 18 декабря. Финал будет сыгран 11 февраля в 21:00 на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

В турнире также примет участие победитель Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария», чемпион КОНКАКАФ мексиканский «Тигрес УАНЛ», чемпион африканского континента египетский «Аль-Ахли», а также победитель азиатской лиги чемпионов «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи. Южнокорейский клуб, к слову, отпраздновал победу в континентальном первенстве 19 декабря на стадионе «Аль-Джануб» в Катаре, где совсем недавно прошел финал Лиги чемпионов АФК.

Представитель от Южной Америки определится в конце января 2021 года в финале Кубка Либертадорес.

Жеребьевка турнира, в ходе которой будут составлены финальные пары команд, пройдет 19 января 2021 года в Цюрихе.

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