Футболист «Атлетико» Триппьер отстранен на 10 недель за нарушение правил о ставках

Также на 30-летнего футболиста наложен штраф в размере £70 тыс.

Отмечается, что дисквалификация игрока вступает в силу по всему миру с 23 декабря после подачи заявки в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Как отмечает Би-би-си, игрок отрицал семь предполагаемых нарушений, но четыре были признаны доказанными в ходе личных слушаний. Нарушения произошли в июле 2019 года, когда Триппьер переходил в «Атлетико» из английского «Тоттенхэма».