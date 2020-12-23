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17:07 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Атлетико» Триппьер отстранен на 10 недель за нарушение правил о ставках

ТАСС, 23 декабря. Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на 10 недель защитника испанского «Атлетико» Кирана Триппьера. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: AP 2020

Также на 30-летнего футболиста наложен штраф в размере £70 тыс.

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Отмечается, что дисквалификация игрока вступает в силу по всему миру с 23 декабря после подачи заявки в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Как отмечает Би-би-си, игрок отрицал семь предполагаемых нарушений, но четыре были признаны доказанными в ходе личных слушаний. Нарушения произошли в июле 2019 года, когда Триппьер переходил в «Атлетико» из английского «Тоттенхэма».

Триппьер является воспитанником школы английского «Манчестер Сити». Он выступал за «Барнсли» и «Бёрнли», после чего перешел в «Тоттенхэм» летом 2015 года. В сезоне-2018/19 футболист играл в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который завершился поражением лондонского клуба со счетом 0:2. На его счету 25 матчей и один гол в составе сборной Англии.

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