Футболист «Атлетико» Триппьер отстранен на 10 недель за нарушение правил о ставках
ТАСС, 23 декабря. Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на 10 недель защитника испанского «Атлетико» Кирана Триппьера. Об этом сообщает
ТАСС, 23 декабря. Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на 10 недель защитника испанского «Атлетико» Кирана Триппьера. Об этом сообщает
Также на 30-летнего футболиста наложен штраф в размере £70 тыс.
Отмечается, что дисквалификация игрока вступает в силу по всему миру с 23 декабря после подачи заявки в Международную федерацию футбола (ФИФА).
Как отмечает
Триппьер является воспитанником школы английского «Манчестер Сити». Он выступал за «Барнсли» и «Бёрнли», после чего перешел в «Тоттенхэм» летом 2015 года. В сезоне-2018/19 футболист играл в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который завершился поражением лондонского клуба со счетом 0:2. На его счету 25 матчей и один гол в составе сборной Англии.