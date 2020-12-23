Тесты на коронавирус 32 футболисток в чемпионате Англии дали положительный результат

Это самое большое число заражений коронавирусом по результатам еженедельных тестов в клубах женской суперлиги и первой лиги — больше, чем за предыдущие семь недель вместе взятых. До этого наибольшее количество инфицированных за одну неделю — 10 — было зафиксировано с 19 по 25 октября.

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Клубы женского футбола после игр в воскресенье ушли на каникулы до матчей в январе 2020 года.

Матч «Челси» — «Тоттенхэм», который был запланирован на 20 декабря, перенесли из-за инфицирования коронавирусом нескольких игроков.