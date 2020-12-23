Стал почти основным в «Кайрате», выиграл чемпионат и вернулся в сборную. Как провел сезон в КПЛ-2020 защитник из Беларуси
На его счету один гол за алматинский клуб.
На его счету один гол за алматинский клуб.
Белорусский защитник Денис Поляков, присоединившийся к «Кайрату» летом, в первый же сезон стал чемпионом Казахстана и вернулся в национальную сборную своей страны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как футболист усилил линию обороны алматинцев и внес вклад в долгожданный триумф.
Об интересе к Полякову со стороны «Кайрата» сообщалось еще весной. Белорус после ухода из российского «Урала» в марте на протяжении нескольких месяцев оставался без игровой практики. Но Поляков достаточно быстро сумел набрать форму и создал конкуренцию в центре обороны перед важными матчами «Кайрата» в КПЛ.
Первый матч белоруса в
В следующей игре с участием Полякова «Кайрат» пропустил три гола от «Окжетпеса» и все же смог избежать поражения — 3:3.
Час белоруса пробил в матче 13-го тура против «Жетысу», в котором алматинцы позволили сопернику слишком много и уже к середине первого тайма уступали 0:2. Поляков во второй половине при счете 2:2 подключился к атаке и своим не то прострелом, не то ударом смутил оборону и вратаря талдыкорганцев Андрея Шабанова. Этот момент, произошедший на 75-й минуте, стал переломным — «Жетысу» так и не оправился, пропустив в концовке четвертый мяч.
В общей сложности белорусский защитник провел за алматинский клуб девять матчей, сыграв в том числе и в чемпионской встрече против «Ордабасы». Подписание такого, несомненно, качественного игрока, позволило Алексею Шпилевскому проводить безболезненную ротацию в центре защиты, где без замен играли Раде Дугалич и Нуралы Алип.
Между тем, переход Полякова в «Кайрат» не остался без внимания в тренерском штабе сборной Беларуси. 29-летний футболист вернулся в стан национальной команды, за которую не играл с ноября 2019 года. В октбяре Поляков остался в запасе в матче против Грузии в
Напомним, «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. В будущем сезоне алматинцы сыграют в Лиге чемпионов.