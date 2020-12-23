Стал почти основным в «Кайрате», выиграл чемпионат и вернулся в сборную. Как провел сезон в КПЛ-2020 защитник из Беларуси

Белорусский защитник Денис Поляков, присоединившийся к «Кайрату» летом, в первый же сезон стал чемпионом Казахстана и вернулся в национальную сборную своей страны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как футболист усилил линию обороны алматинцев и внес вклад в долгожданный триумф.

Об интересе к Полякову со стороны «Кайрата» сообщалось еще весной. Белорус после ухода из российского «Урала» в марте на протяжении нескольких месяцев оставался без игровой практики. Но Поляков достаточно быстро сумел набрать форму и создал конкуренцию в центре обороны перед важными матчами «Кайрата» в КПЛ.

Первый матч белоруса в премьер-лиге пришелся на восьмой тур, когда «Кайрат» принимал «Кайсар». На 44-й минуте Поляков совершил обрез, в результате чего состоялась голевая атака кызылординцев. Тем не менее, «Кайрат» сумел реабилитироваться — 2:1.

В следующей игре с участием Полякова «Кайрат» пропустил три гола от «Окжетпеса» и все же смог избежать поражения — 3:3.

Час белоруса пробил в матче 13-го тура против «Жетысу», в котором алматинцы позволили сопернику слишком много и уже к середине первого тайма уступали 0:2. Поляков во второй половине при счете 2:2 подключился к атаке и своим не то прострелом, не то ударом смутил оборону и вратаря талдыкорганцев Андрея Шабанова. Этот момент, произошедший на 75-й минуте, стал переломным — «Жетысу» так и не оправился, пропустив в концовке четвертый мяч.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/G_B2PxS1nec" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В общей сложности белорусский защитник провел за алматинский клуб девять матчей, сыграв в том числе и в чемпионской встрече против «Ордабасы». Подписание такого, несомненно, качественного игрока, позволило Алексею Шпилевскому проводить безболезненную ротацию в центре защиты, где без замен играли Раде Дугалич и Нуралы Алип.

Между тем, переход Полякова в «Кайрат» не остался без внимания в тренерском штабе сборной Беларуси. 29-летний футболист вернулся в стан национальной команды, за которую не играл с ноября 2019 года. В октбяре Поляков остался в запасе в матче против Грузии в плей-офф первой Лиги наций и в игре с Литвой. На поле он вышел в Минске во встрече с Казахстаном, завершившейся победой белорусов со счетом 2:0. После этого он провел еще три матча, отыграв без замен.