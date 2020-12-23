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22:05 (мск), источник: Матч ТВ

«Хетафе» и «Сельта» не выявили победителя

«Хетафе» и «Сельта» сыграли вничью в 15-м туре чемпионата Испании.

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Источник: AFP (sport)

Счет на 7-й минуте открыл защитник хозяев Дамьян Суарес. Яго Аспас спустя 10 минут восстановил равновесие с пенальти.

Команда из Виго набрала 20 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Хатфе» — на 11-й строчке (17).

В следующем туре «Сельта» сыграет с «Уэской» 30 декабря. «Хетафе» в этот же день отправится в гости к «Атлетико».

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