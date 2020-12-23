«Хетафе» и «Сельта» не выявили победителя
«Хетафе» и «Сельта» сыграли вничью в 15-м туре чемпионата Испании.
«Хетафе» и «Сельта» сыграли вничью в 15-м туре чемпионата Испании.
Счет на 7-й минуте открыл защитник хозяев Дамьян Суарес. Яго Аспас спустя 10 минут восстановил равновесие с пенальти.
Команда из Виго набрала 20 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Хатфе» — на 11-й строчке (17).
В следующем туре «Сельта» сыграет с «Уэской» 30 декабря. «Хетафе» в этот же день отправится в гости к «Атлетико».