«Желаем вам Рождества, наполненного любовью и здоровьем»: семья Месси шлет традиционные поздравления
Семья Лео собирается в Росарио на короткий отпуск.
Семья Лео собирается в Росарио на короткий отпуск.
Жена Лео Антонела Рокуццо только что опубликовала традиционное поздравление от семьи Месси в своем аккаунте в Instagram.
Она написала: «Желаем вам Рождества, наполненного любовью и здоровьем. С Рождеством».
Семья Месси воссоединилась в Росарио для короткого отпуска.
«Барселона» вернется к тренировкам в воскресенье, 27 декабря. В следующий вторник, 29 декабря, они сыграют финальную игру 2020 года.