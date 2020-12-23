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21:38 (мск), источник: Sports.Ru

«Желаем вам Рождества, наполненного любовью и здоровьем»: семья Месси шлет традиционные поздравления

Семья Лео собирается в Росарио на короткий отпуск.

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19
фотографий
19
фотографий

Жена Лео Антонела Рокуццо только что опубликовала традиционное поздравление от семьи Месси в своем аккаунте в Instagram.

Она написала: «Желаем вам Рождества, наполненного любовью и здоровьем. С Рождеством».

Семья Месси воссоединилась в Росарио для короткого отпуска.

«Барселона» вернется к тренировкам в воскресенье, 27 декабря. В следующий вторник, 29 декабря, они сыграют финальную игру 2020 года.

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