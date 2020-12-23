«Интер» обыграл «Верону» и возглавил турнирную таблицу Серии А
«Интер» одержал победу над «Вероной» в выездном матче 14-го тура чемпионата Италии.
«Интер» одержал победу над «Вероной» в выездном матче 14-го тура чемпионата Италии.
Голы в составе гостей забили Лаутаро Мартинес и Милан Шкриньяр.
У хозяев отличился Иван Илич.
Благодаря этой победе «Интер» поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 33 очка.
«Верона» с 20 очками располагается на 9-й строчке.
Следующий матч команда Антонио Конте проведет с «Кротоне» 3 января. Коллектив Ивана Юрича в этот день сыграет со «Специей».