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23 декабря, источник: Матч ТВ

«Интер» обыграл «Верону» и возглавил турнирную таблицу Серии А

«Интер» одержал победу над «Вероной» в выездном матче 14-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP (sport)

Голы в составе гостей забили Лаутаро Мартинес и Милан Шкриньяр.

У хозяев отличился Иван Илич.

Благодаря этой победе «Интер» поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 33 очка.

«Верона» с 20 очками располагается на 9-й строчке.

Следующий матч команда Антонио Конте проведет с «Кротоне» 3 января. Коллектив Ивана Юрича в этот день сыграет со «Специей».

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Верона
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Первый тайм: 0:0
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