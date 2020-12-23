«Ювентус» становится лучше. 0:3 от «Фиорентины» — просто случайность
Неожиданное мнение после сенсационного разгрома, но вот аргументы.
Неожиданное мнение после сенсационного разгрома, но вот аргументы.
Матч с «Фиорентиной» неожиданно сложился для «Ювентуса» кошмарно. Неожиданно, потому что «Фиорентина» идёт чуть ли не в зоне вылета и потому что в последние годы это очень удобный соперник: в предыдущих 12 матчах у «Ювентуса» было 10 побед, одна ничья и одно поражение. А кошмарно матч сложился, потому что неприятности начались в самом начале (пропустили на третьей минуте), длились весь матч (раннее удаление, невезение в редких полумоментах, случайный автогол) и не отпустили даже в концовке: на 80-й минуте «Фиорентина» довела счёт до разгромного.
Неудачи «Ювентуса» не ограничились только матчем. В тот же день стало известно, что апелляция «Наполи» на техническое поражение принята: матч
В один день «Ювентус» получил -6 по очкам (ок, три балла ещё можно будет вернуть в январе в игре с «Наполи»), потерял Хуана Куадрадо (важнейшая деталь командной структуры) и узнал о возможной потере Буффона. И вроде бы сейчас самое время вспомнить, что Андреа Пирло никакой не тренер и перечислить всё, что у него не получается. Но только это не так.
На самом деле, у «Ювентуса» всё нормально. Не в этом конкретном матче, естественно, но если посмотреть на команду на отрезке в пару месяцев, то её прогресс невозможно не заметить. Игра с «Фиорентиной» — сбой, но один сбой не отменяет последовательную работу на протяжении долгого времени. И заметных улучшений. На дистанции «Ювентус» действительно стал лучше — именно в плане качества игры.
Пирло быстро завоевал команду. Это не моё наблюдение, а цитата Данило, которого не смущает даже постоянная смена позиций — он всё равно в восторге от нового тренера. И не он один — Аарон Рэмси сказал, что тренировки стали труднее по сравнению с прошлым сезоном, и тут же добавил, что зато на них улучшилась атмосфера. Так или иначе в поддержку Пирло высказались почти все: от Буффона до Портановы.
В начале сезона поддержка выглядела парадоксально: «Ювентус» даже аутсайдеров обыгрывал с муками, а когда попадался
Первая проблема касалась латералей.
Вторая проблема — как обеспечить нужный объём командного движения. Решить её полностью не удалось до сих пор, но главный прогресс в качестве игры «Ювентуса» связан именно с прогрессом центральных полузащитников. В начале сезона владение мячом постоянно превращалось в бессмысленную хаотичную возню, когда Криштиану Роналду и Паоло Дибала стягиваются в глубину, впереди никого не остаётся, глубина атаки теряется, полузащитники толпятся на небольшом пространстве, а соперник радуется, что всё оказалось так легко. Все центральные полузащитники «Ювентуса» обладают очень разными качествами и со временем Пирло научился использовать лучшие черты каждого из них.
Пожалуй, если бы в «Ювентусе» прямо сейчас оказался топовый разносторонний полузащитник, команда сразу сделала бы скачок в развитии, но она и так постепенно прогрессирует. Правда, за счёт тонких настроек и деталей, но ведь у Маурицио Сарри как раз это и не получилось: настроить детали, улучшить взаимопонимание на уровне мелочей.
Поиск баланса привёл к тому, что в паре с Роналду всё чаще стал выходит Альваро Мората. И Сарри и Массимилиано Аллегри столкнулись с тем, что сразу два игрока, которые любят отходить за мячом — это перебор. В итоге, Дибала потерял место в основе. Мората — мобильный форвард, но его мобильность не приводит к созданию толпы на мяче. Наоборот, он активно подстраивается под движения партнёров и всё время увеличивает пространство атаки.
Роналду играет так, что все эти сложные перестроения ради него (включая Дибалу в запасе) становятся оправданными. Он бьёт чаще всех в Серии А: 51 удар, и это при том, что Криштиану пропустил три тура, а со «Специей» вышел на замену во втором тайме. В последних четырёх турах у него четыре гола, а всего после возвращения из сборной он забил 10 раз в девяти матчах во всех турнирах. С «Фиорентиной» он не отличился, но гол «Парме» показал, в какой Роналду форме: так зависнуть в воздухе можно только, находясь в идеальной.
Ещё до удаления Куадрадо на 16-й минуте «Ювентус» пропустил, кроме гола, опасную контратаку. Хозяева не контролировали игру, хотя владели подавляющим преимуществом по статистике (75% на 25% по владению). «Ювентус» играл плохо. Но это нормально для команды, которая собрана так недавно и таким молодым тренером. Ей в первую очередь должно не хватать как раз стабильности. Против «Пармы» Сандро играл левого центрального защитника, Кьеза закрывал левую бровку, а Маккенни и Рэмси вышли на неродных полуфлангах. Четыре игрока на непрофильных позициях — это допустимо в сложных экспериментах Пирло, но понятно, что вся конструкция довольно хрупкая. Когда из неё выдернули Куадрадо (один из самых устойчивых элементов), она стала ещё более неустойчивой. И даже несмотря на это «Ювентус» в промежутке между первым и вторым голами нанёс в два раза больше ударов по воротам.
Пирло продолжает учиться, команда
Кирилл Хаит