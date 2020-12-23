«Ювентус» становится лучше. 0:3 от «Фиорентины» — просто случайность

Матч с «Фиорентиной» неожиданно сложился для «Ювентуса» кошмарно. Неожиданно, потому что «Фиорентина» идёт чуть ли не в зоне вылета и потому что в последние годы это очень удобный соперник: в предыдущих 12 матчах у «Ювентуса» было 10 побед, одна ничья и одно поражение. А кошмарно матч сложился, потому что неприятности начались в самом начале (пропустили на третьей минуте), длились весь матч (раннее удаление, невезение в редких полумоментах, случайный автогол) и не отпустили даже в концовке: на 80-й минуте «Фиорентина» довела счёт до разгромного.

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Неудачи «Ювентуса» не ограничились только матчем. В тот же день стало известно, что апелляция «Наполи» на техническое поражение принята: матч всё-таки состоится. Минус три очка — теперь их нужно будет заработать. И в тот же день дисциплинарный орган Серии А заново открыл дело в отношении Джиджи Буффона за богохульство в игре с «Пармой». Да, в Италии за богохульства, сказанные на футбольном поле, дисквалифицируют. Буффон может пропустить от одного до трёх матчей (скорее всего один).

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В один день «Ювентус» получил -6 по очкам (ок, три балла ещё можно будет вернуть в январе в игре с «Наполи»), потерял Хуана Куадрадо (важнейшая деталь командной структуры) и узнал о возможной потере Буффона. И вроде бы сейчас самое время вспомнить, что Андреа Пирло никакой не тренер и перечислить всё, что у него не получается. Но только это не так.

На самом деле, у «Ювентуса» всё нормально. Не в этом конкретном матче, естественно, но если посмотреть на команду на отрезке в пару месяцев, то её прогресс невозможно не заметить. Игра с «Фиорентиной» — сбой, но один сбой не отменяет последовательную работу на протяжении долгого времени. И заметных улучшений. На дистанции «Ювентус» действительно стал лучше — именно в плане качества игры.

В чём «Ювентус» стал лучше с начала сезона

Пирло быстро завоевал команду. Это не моё наблюдение, а цитата Данило, которого не смущает даже постоянная смена позиций — он всё равно в восторге от нового тренера. И не он один — Аарон Рэмси сказал, что тренировки стали труднее по сравнению с прошлым сезоном, и тут же добавил, что зато на них улучшилась атмосфера. Так или иначе в поддержку Пирло высказались почти все: от Буффона до Портановы.

В начале сезона поддержка выглядела парадоксально: «Ювентус» даже аутсайдеров обыгрывал с муками, а когда попадался более-менее сильный соперник («Рома», «Верона», «Барселона») — сразу терял очки. Идей у Пирло хватало, но реализации не было.

Основная проблема: менять нужно было слишком много всего. Футбол, который Пирло хочет видеть в «Ювентусе», это: высокая линия обороны с возможностью максимально быстрого перехода в атаку, гибридная схема с ассиметричными флангами, постоянный контрпрессинг (в своей дипломной работе Пирло написал, что в одном матче хочет видеть 30−35 попыток мгновенного отбора сразу после потери мяча), прессинг с перекрыванием линий паса для соперника, владеющего мячом, постоянная смена позиций в атаке при сохранении командной структуры. В этих принципах легко заметить сходство с пиковой «Баварией», только с поправкой на другую схему и другой способ розыгрыша мяча. Но в первое время не получалось вообще ничего.

Первая проблема касалась латералей. Из-за большого количества травм, кто только не закрывал фланг: от Фработты до Бернардески. Со временем эта проблема была решена. Решение интересное: когда все здоровы, Пирло предпочитает ставить на бровки игроков разных амплуа. Слева форвард, справа латераль, или наоборот. С «Пармой» на левом фланге играл Сандро, а на правом Кулусевски. С «Аталантой» наоборот: на правом фланге вышел Куадрадо, а слева — Кьеза. То есть мало того, что латераль должен смело подключаться к атакам и закрывать весь фланг, Пирло ещё и ставит на одну из двух таких позицию номинального форварда, чтобы получить больше вариантов в атаке. Естественно, этот фланг нуждается в подстраховке. Решение — Данило. Номинальный фулбек, он выходит правым или левым центральным в тройке защитников, в зависимости от того, где играет более атакующий латераль, и страхует фланг.

Вторая проблема — как обеспечить нужный объём командного движения. Решить её полностью не удалось до сих пор, но главный прогресс в качестве игры «Ювентуса» связан именно с прогрессом центральных полузащитников. В начале сезона владение мячом постоянно превращалось в бессмысленную хаотичную возню, когда Криштиану Роналду и Паоло Дибала стягиваются в глубину, впереди никого не остаётся, глубина атаки теряется, полузащитники толпятся на небольшом пространстве, а соперник радуется, что всё оказалось так легко. Все центральные полузащитники «Ювентуса» обладают очень разными качествами и со временем Пирло научился использовать лучшие черты каждого из них.

Артур даёт контроль мяча, но слаб в продвижении — зато есть Рабьо, который может делать рывки с мячом и не теряется под прессингом, и Рэмси, который может делать рывки без мяча и ситуативно заполнять зону нападающего. Есть Маккенни, который внезапно оказался монстром работоспособности (правда, с техникой паса и видением поля пока всё плохо) и тоже делает рывки в атаку, создавая коридоры для продвижения мяча. Бентанкур пасует хуже Артура, продвигает мяч хуже Рабьо и делает рывки хуже Рэмси — но он на неплохом уровне делает всё сразу.

Пожалуй, если бы в «Ювентусе» прямо сейчас оказался топовый разносторонний полузащитник, команда сразу сделала бы скачок в развитии, но она и так постепенно прогрессирует. Правда, за счёт тонких настроек и деталей, но ведь у Маурицио Сарри как раз это и не получилось: настроить детали, улучшить взаимопонимание на уровне мелочей.

Команда Ювентус

Поиск баланса привёл к тому, что в паре с Роналду всё чаще стал выходит Альваро Мората. И Сарри и Массимилиано Аллегри столкнулись с тем, что сразу два игрока, которые любят отходить за мячом — это перебор. В итоге, Дибала потерял место в основе. Мората — мобильный форвард, но его мобильность не приводит к созданию толпы на мяче. Наоборот, он активно подстраивается под движения партнёров и всё время увеличивает пространство атаки.

Роналду играет так, что все эти сложные перестроения ради него (включая Дибалу в запасе) становятся оправданными. Он бьёт чаще всех в Серии А: 51 удар, и это при том, что Криштиану пропустил три тура, а со «Специей» вышел на замену во втором тайме. В последних четырёх турах у него четыре гола, а всего после возвращения из сборной он забил 10 раз в девяти матчах во всех турнирах. С «Фиорентиной» он не отличился, но гол «Парме» показал, в какой Роналду форме: так зависнуть в воздухе можно только, находясь в идеальной.

Что пошло не так с «Фиорентиной»

Ещё до удаления Куадрадо на 16-й минуте «Ювентус» пропустил, кроме гола, опасную контратаку. Хозяева не контролировали игру, хотя владели подавляющим преимуществом по статистике (75% на 25% по владению). «Ювентус» играл плохо. Но это нормально для команды, которая собрана так недавно и таким молодым тренером. Ей в первую очередь должно не хватать как раз стабильности. Против «Пармы» Сандро играл левого центрального защитника, Кьеза закрывал левую бровку, а Маккенни и Рэмси вышли на неродных полуфлангах. Четыре игрока на непрофильных позициях — это допустимо в сложных экспериментах Пирло, но понятно, что вся конструкция довольно хрупкая. Когда из неё выдернули Куадрадо (один из самых устойчивых элементов), она стала ещё более неустойчивой. И даже несмотря на это «Ювентус» в промежутке между первым и вторым голами нанёс в два раза больше ударов по воротам.

Счёт 3:0 — следствие катастрофически неудачного сценария, а изначально неудачный стартовый отрезок — это только 15 минут плохой игры. Так же, как после разгромов «Специи» и «Ференцвароша» было бы нелепо говорить о том, что Пирло построил суперклуб, так же и сейчас после разгрома от «Фиорентины» нелепо говорить, что он не справился.

Пирло продолжает учиться, команда по-прежнему за него, а качество игры с начала сезона заметно улучшилось. Конечно, более эмоциональная реакция на сенсационный разгром была бы интереснее, но объективность иногда заставляет быть скучным. Пирло ещё не стал топ-тренером — и ещё не факт, что станет. Но он точно ближе к этому, чем был в сентябре.