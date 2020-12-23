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23 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Гол Гренье принес «Ренну» победу над «Мецем» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Футболисты «Ренна» обыграли «Мец» в матче 17-го тура чемпионата Франции.

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Источник: Reuters (sport)

Встреча в Ренне завершилась со счетом 1:0. Гол на 52-й минуте забил Клеман Гренье.

«Ренн», одержавший четвертую победу подряд, набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. «Мец» (23) идет на 10-й позиции.

Результаты других матчей дня:

«Бордо» — «Реймс» — 1:3,

«Ланс» — «Брест» — 2:1,

«Ним» — «Дижон» — 1:3,

«Ницца» — «Лорьян» — 2:2.

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