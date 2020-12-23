«Реал» одержал 5-ю победу подряд в Ла Лиге, обыграв «Гранаду»

На 57-й минуте Каземиро счет открыл, а окончательный результат на табло установил Карим Бензема в компенсированное время.

«Реал», одержавший пятую победу подряд в национальном чемпионате, с 32 очками после 15 матчей занимает второе место в таблице. Столько же очков у лидирующего «Атлетико», который провел на две игры меньше. «Гранада», набравшая 21 очко в 14 матчах, располагается на 7-й строчке.