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23 декабря, источник: Sport24

«Реал» одержал 5-ю победу подряд в Ла Лиге, обыграв «Гранаду»

В матче 15-го тура Ла Лиги «Реал» на своем поле обыграл «Гранаду»: встреча на мадридском стадионе «Альфредо ди Стефано» завершилась со счетом 1:2.

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Источник: AP (sport)

На 57-й минуте Каземиро счет открыл, а окончательный результат на табло установил Карим Бензема в компенсированное время.

«Реал», одержавший пятую победу подряд в национальном чемпионате, с 32 очками после 15 матчей занимает второе место в таблице. Столько же очков у лидирующего «Атлетико», который провел на две игры меньше. «Гранада», набравшая 21 очко в 14 матчах, располагается на 7-й строчке.

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2:0
Первый тайм: 0:0
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