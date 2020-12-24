«Лион» разгромил «Нант» и вышел на первое место в Лиге 1

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Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 3:0.

Все голы лионцы забили в первом тайме. На 4-й минуте счёт открыл нападающий Карл Токо Экамби. Форвард Тино Кадевере забил второй гол «Лиона». Третий мяч в концовке тайма забил полузащитник Лукас Пакета, ему ассистировал Кадевере.

«Лион» в 17 матчах набрал 36 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. В тройку также входят «Лилль» (36) и «Пари Сен-Жермен» (35). «Нант» (15) — на 16-м месте.

Результаты других матчей Лиги 1:

«Анже» — «Марсель» — 2:1.

«Монако» — «Сент-Этьен» — 2:2.

«Монпелье» — «Лилль» — 2:3.

«ПСЖ» — «Страсбур» — 4:0.