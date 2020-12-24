«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» и стал последним полуфиналистом Кубка лиги
ТАСС, 24 декабря. «Манчестер Юнайтед» в гостях одержал победу над «Эвертоном» со счетом 2:0 в матче четвертьфинала Кубка английской лиги.
ТАСС, 24 декабря. «Манчестер Юнайтед» в гостях одержал победу над «Эвертоном» со счетом 2:0 в матче четвертьфинала Кубка английской лиги.
Забитыми мячами отметились Эдинсон Кавани (88-я минута) и Антони Марсьяль (90+6).
В другом матче ¼ финала в среду «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Сток Сити» со счетом 3:1. Ранее в ½ финала вышли «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Полуфинальные пары определятся по итогам жеребьевки.
Жеребьевка полуфинальных матчей турнира прошла сразу после окончания матча. В полуфиналах, которые будут состоять из одного матча, «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» примет «Брентфорд», выступающий в чемпионшипе. Встречи пройдут в начале января.
Финал Кубка лиги пройдет 25 апреля.