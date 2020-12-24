«Аталанта» упустила победу в матче чемпионата Италии после выхода на поле Миранчука
ТАСС, 24 декабря. «Аталанта» сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 2:2 в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 24 декабря. «Аталанта» сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 2:2 в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе «Аталанты» мячи на 22-й и 23-й минутах забил Луис Муриэль. У хозяев отличились Такэхиро Томиясу (73) и Неуэн Пас (82).
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле сразу после перерыва, результативными действиями не отметился. Футболист провел за «Аталанту» семь матчей, во всех выходил на замену. В игре с «Болоньей» он впервые полностью сыграл один тайм.
В турнирной таблице «Аталанта» занимает седьмое место, набрав 22 очка в 13 матчах. В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини 3 января примут «Сассуоло».
Результаты других матчей 14-го тура
«Верона» — «Интер» — 1:2;.
«Милан» — «Лацио» — 3:2;.
«Наполи» — «Торино» — 1:1;.
«Рома» — «Кальяри» — 3:2;.
«Сампдория» — «Сассуоло» — 2:3;.
«Специя» — «Дженоа» — 1:2;.
«Удинезе» — «Беневенто» — 0:2.