«Аталанта» упустила победу в матче чемпионата Италии после выхода на поле Миранчука

В составе «Аталанты» мячи на 22-й и 23-й минутах забил Луис Муриэль. У хозяев отличились Такэхиро Томиясу (73) и Неуэн Пас (82).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле сразу после перерыва, результативными действиями не отметился. Футболист провел за «Аталанту» семь матчей, во всех выходил на замену. В игре с «Болоньей» он впервые полностью сыграл один тайм.