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01:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» победил «Лацио» и вернул себе первое место в серии А

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболисты «Милана» одержали победу в домашнем матче с римским «Лацио» в рамках 14-го тура чемпионата Италии и вернулись на первое место в таблице серии А.

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Источник: AP (sport)

Встреча, прошедшая в среду на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Милана». Хозяева вели 2:0 к 17-й минуте после голов Анте Ребича (10) и Хакана Чалханоглу с пенальти (17), но римляне сумели отыграться.

Сначала Луис Альберто опередил всех на добивании после нереализованного пенальти в исполнении Чиро Иммобиле (27), а во втором тайме Иммобиле (59) отличился с игры.

Победу «россонери» принес гол Тео Эрнандеса на второй добавленной к основному времени минуте.

«Аталанта», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, упустила победу в матче с «Болоньей» — 2:2. У команды из Бергамо дублем отметился Луис Мурьель (22 и 23), забивший первый мяч с пенальти, а хозяева отыгрались после перерыва благодаря голам Такехиро Томиясу (73) и Неуэна Паса (82). Миранчук вышел на замену и отыграл весь второй тайм.

«Милан» набрал 34 очка и ушел на рождественский перерыв в чемпионате на первой строчке, опережая миланский «Интер» на один балл. «Аталанта» набрала 22 очка и занимает седьмое место. «Лацио» (21) идет на восьмой позиции, «Болонья» (15) — на 13-й.

Результаты других матчей тура:

«Наполи» — «Торино» — 1:1,

«Рома» — «Кальяри» — 3:2,

«Сампдория» — «Сассуоло» — 2:3,

Во время загрузки произошла ошибка.

«Специя» — «Дженоа» — 1:2,

«Удинезе» — «Беневенто» — 0:2.

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