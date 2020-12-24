Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
Алавес
Эйбар
21
Футбол. Зарубежный
23.12
Бетис
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Анже
Марсель
21
Футбол. Зарубежный
23.12
Лион
Нант
30
Футбол. Зарубежный
23.12
Монако
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Монпелье
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
23.12
ПСЖ
Страсбур
40
Футбол. Зарубежный
23.12
Болонья
Аталанта
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Милан
Лацио
32
Футбол. Зарубежный
23.12
Наполи
Торино
11
Футбол. Зарубежный
23.12
Рома
Кальяри
32
Футбол. Зарубежный
23.12
Сампдория
Сассуоло
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Специя
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
23.12
Удинезе
Беневенто
02
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
09:43 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в полуфинале Кубка английской лиги

Завершилась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка английской лиги.

Наверх

В полуфинале состоятся матчи «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» — «Брентфорд».

Игры пройдут в начале января.

Матчи ¼ финала завершились следующим образом: «Брентфорд» — «Ньюкасл» — 1:0, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:4, «Сток Сити» — «Тоттенхэм» — 1:3, «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2.

В прошлом сезоне Кубок английской лиги выиграл «Манчестер Сити», победивший в финале «Астон Виллу» со счетом 2:1.

 «Горячее видео уже есть. Вы офигеете!» Известная телеведущая научилась танцевать тверк
«Что за девушка с ним в машине?» Жена Овечкина приревновала мужа
Российский обладатель Кубка Стэнли пропустит регулярку НХЛ
«Реал» одержал 5-ю победу подряд в Ла Лиге
Конор дрался 40 секунд в 2020-м, но остался главной звездой UFC
Российские хоккеисты проиграли Канаде накануне старта МЧМ-2021
Гол футболиста «Сочи» в ворота «Спартака» стал лучшим в РПЛ
«Манчестер Юнайтед» стал последним полуфиналистом Кубка лиги
Спортивную куртку с аэрогелем продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь