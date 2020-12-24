«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в полуфинале Кубка английской лиги
Завершилась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка английской лиги.
Завершилась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка английской лиги.
В полуфинале состоятся матчи «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» — «Брентфорд».
Игры пройдут в начале января.
Матчи ¼ финала завершились следующим образом: «Брентфорд» — «Ньюкасл» — 1:0, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:4, «Сток Сити» — «Тоттенхэм» — 1:3, «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2.
В прошлом сезоне Кубок английской лиги выиграл «Манчестер Сити», победивший в финале «Астон Виллу» со счетом 2:1.