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09:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Порту» выиграл Суперкубок Португалии

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Бенфику» и завоевали Суперкубок Португалии-2020.

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Встреча за трофей, прошедшая в среду в Авейру, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Порту». У победителей отличились Сержиу Оливейра с пенальти (25-я минута) и Луиш Диаш (90).

«Порту» завоевал Суперкубок страны в 22-й раз в своей истории, «Бенфика» владела трофеем восемь раз.

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