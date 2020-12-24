«Порту» выиграл Суперкубок Португалии
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Бенфику» и завоевали Суперкубок Португалии-2020.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Бенфику» и завоевали Суперкубок Португалии-2020.
Встреча за трофей, прошедшая в среду в Авейру, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Порту». У победителей отличились Сержиу Оливейра с пенальти (25-я минута) и Луиш Диаш (90).
«Порту» завоевал Суперкубок страны в 22-й раз в своей истории, «Бенфика» владела трофеем восемь раз.