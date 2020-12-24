«Бока Хуниорс» стала последним полуфиналистом Кубка Либертадорес

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Забитыми голами отметились Эдуарду Сальвио (23-я минута) и Себастьян Виллья (61). В первом матче «Бока Хуниорс» проиграла со счетом 0:1, но по сумме двух встреч обыграла «Расинг» и вышла в полуфинал Кубка Либертадорес.

В полуфинале «Бока Хуниорс» сыграет с бразильским «Сантосом». Первый матч пройдет 7 января. Днем ранее за право сыграть в финале встретятся аргентинский «Ривер Плейт» и бразильский «Палмейрас».

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский «Фламенго». Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.