Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Как сообщается в «твиттере» OptaPaolo, «Интер» повторил свой рекорд по голам за календарный год. В 2020 году «Интер» забил 108 голов. Столько же голов команда забила в 1961 и 2001 годах.

«Интер» набрал в 14 матчах 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» в свою очередь, набрав 20 очков, занимает девятое место. Лидером турнирной таблицы является «Милан», записавший в свой актив 34 очка.