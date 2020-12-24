Футболист «Кайрата» и сборной Казахстана заинтересовал турецкие клубы
Нападающий алмтаинского «Кайрата» Абат Аймбетов может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает KazFootball.kz.
Нападающий алмтаинского «Кайрата» Абат Аймбетов может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает KazFootball.kz.
25-летний форвард сборной Казахстана по футболу попал в сферу интересов нескольких турецких клубов, однако другие детали не уточняются.
Возможно, это клубы первого дивизиона Турции, где казахстанские футболисты не считаются легионерами.
В минувшем сезоне Аймбетов провел 17 матчей за «Кайрат» в КПЛ и забил десять голов, став вторым бомбардиров турнира — у лучшего снайпера Жоао Пауло из «Ордабасы» 11 голов.