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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Кайрата» и сборной Казахстана заинтересовал турецкие клубы

Нападающий алмтаинского «Кайрата» Абат Аймбетов может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает KazFootball.kz.

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25-летний форвард сборной Казахстана по футболу попал в сферу интересов нескольких турецких клубов, однако другие детали не уточняются.

Возможно, это клубы первого дивизиона Турции, где казахстанские футболисты не считаются легионерами.

В минувшем сезоне Аймбетов провел 17 матчей за «Кайрат» в КПЛ и забил десять голов, став вторым бомбардиров турнира — у лучшего снайпера Жоао Пауло из «Ордабасы» 11 голов.

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