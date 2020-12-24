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10:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гаттузо заявил, что продолжит тренировать, несмотря на болезнь

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо признался, что будет продолжать тренировать, несмотря на возникшие трудности из-за миастении.

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Источник: AP (sport)

«Наполи» в среду сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии — 1:1. На послематчевой пресс-конференции правое веко Гаттузо было заметно опущено, до этого 42-летний специалист ходил с повязкой на правом глазу. Как признался сам Гаттузо, он болеет миастенией (аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, поражающее нервы и мышцы) на протяжении последних десяти лет.

«Мы подошли к матчу истощенными, потеряв много игроков… Признаюсь, я тоже не был собой последние 12 дней. Я хочу обратиться ко всем, особенно к детям, которые смотрят в зеркало и видят что-то  странное или не совсем правильное: жизнь прекрасна. Примите все это. Ребята тоже испугались, увидев меня таким, я знаю это, но я жив. У меня миастения уже 10 лет, это уже третий раз, когда она так сильно обострилась, но она пройдет, и мой глаз вернется в норму», — цитирует Гаттузо Football Italia.

«Дело не только в том, что это плохо выглядит, это состояние заставляет вас чувствовать себя по-настоящему истощенным, к тому же, когда у вас двоится в глазах 24 часа в сутки, это действительно выматывает. Только такой сумасшедший, как я, мог бы продолжать. Однако это моя жизнь, и есть вещи похуже. Я знаю, что некоторые уже предполагают, что мне осталось жить месяц, но могу вас заверить, все в порядке. Когда я, в конце концов, умру, я хочу быть там, где я жил — на футбольное поле», — добавил Гаттузо.

Наполи
1:1
Первый тайм: 0:0
Торино
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