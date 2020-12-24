Гаттузо заявил, что продолжит тренировать, несмотря на болезнь
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо признался, что будет продолжать тренировать, несмотря на возникшие трудности
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо признался, что будет продолжать тренировать, несмотря на возникшие трудности
«Наполи» в среду сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии — 1:1. На послематчевой
«Мы подошли к матчу истощенными, потеряв много игроков… Признаюсь, я тоже не был собой последние 12 дней. Я хочу обратиться ко всем, особенно к детям, которые смотрят в зеркало и видят
«Дело не только в том, что это плохо выглядит, это состояние заставляет вас чувствовать себя