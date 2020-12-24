Гаттузо заявил, что продолжит тренировать, несмотря на болезнь

«Наполи» в среду сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии — 1:1. На послематчевой пресс-конференции правое веко Гаттузо было заметно опущено, до этого 42-летний специалист ходил с повязкой на правом глазу. Как признался сам Гаттузо, он болеет миастенией (аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, поражающее нервы и мышцы) на протяжении последних десяти лет.

«Мы подошли к матчу истощенными, потеряв много игроков… Признаюсь, я тоже не был собой последние 12 дней. Я хочу обратиться ко всем, особенно к детям, которые смотрят в зеркало и видят что-то странное или не совсем правильное: жизнь прекрасна. Примите все это. Ребята тоже испугались, увидев меня таким, я знаю это, но я жив. У меня миастения уже 10 лет, это уже третий раз, когда она так сильно обострилась, но она пройдет, и мой глаз вернется в норму», — цитирует Гаттузо Football Italia.