Казахстанский футбольный клуб готов сменить название ради спонсора
Футбольный клуб «Экибастуз» из первой лиги Казахстана ищет генерального спонсора. Руководство готово предложить меценатам возможность переименования клуба, сообщает
Футбольный клуб «Экибастуз» из первой лиги Казахстана ищет генерального спонсора. Руководство готово предложить меценатам возможность переименования клуба, сообщает
Ранее к подобной успешной процедуре прибегали европейские и российские клубы. Также приставки с названием спонсоров брали такие команды высшего дивизиона чемпионата Казахстана, как «Кайсар», «Восток» (Усть-Каменогорск), «Кайрат», «Шахтер», «Иртыш», «Актобе», «Булат» (Темиртау) и другие.
ФК «Экибастуз» был основан в 2003 году, и ранее представлял Павлодар. Команда два сезона играла в
Ранее директор клуба Галымбек Байкен заложил собственный автомобиль, чтобы рассчитаться с долгами перед игроками и тренерами.
В минувшем сезоне «Экибастуз» занял пятое место в первой конференции, откуда путевку