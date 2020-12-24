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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футбольный клуб готов сменить название ради спонсора

Футбольный клуб «Экибастуз» из первой лиги Казахстана ищет генерального спонсора. Руководство готово предложить меценатам возможность переименования клуба, сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: Reuters

Ранее к подобной успешной процедуре прибегали европейские и российские клубы. Также приставки с названием спонсоров брали такие команды высшего дивизиона чемпионата Казахстана, как «Кайсар», «Восток» (Усть-Каменогорск), «Кайрат», «Шахтер», «Иртыш», «Актобе», «Булат» (Темиртау) и другие.

ФК «Экибастуз» был основан в 2003 году, и ранее представлял Павлодар. Команда два сезона играла в премьер-лиге и на протяжение пятнадцати — в первой.

Ранее директор клуба Галымбек Байкен заложил собственный автомобиль, чтобы рассчитаться с долгами перед игроками и тренерами.

В минувшем сезоне «Экибастуз» занял пятое место в первой конференции, откуда путевку премьер-лигу завоевал «Актобе».

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