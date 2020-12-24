Казахстанский футбольный клуб готов сменить название ради спонсора

Ранее к подобной успешной процедуре прибегали европейские и российские клубы. Также приставки с названием спонсоров брали такие команды высшего дивизиона чемпионата Казахстана, как «Кайсар», «Восток» (Усть-Каменогорск), «Кайрат», «Шахтер», «Иртыш», «Актобе», «Булат» (Темиртау) и другие.

ФК «Экибастуз» был основан в 2003 году, и ранее представлял Павлодар. Команда два сезона играла в премьер-лиге и на протяжение пятнадцати — в первой.

Ранее директор клуба Галымбек Байкен заложил собственный автомобиль, чтобы рассчитаться с долгами перед игроками и тренерами.