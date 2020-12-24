СМИ: Тухель уволен с поста главного тренера «Пари Сен-Жермен»
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Томас Тухель отправлен в отставку с поста главного тренера французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», сообщает Bild.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Томас Тухель отправлен в отставку с поста главного тренера французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», сообщает Bild.
В чемпионате Франции «ПСЖ» занимает третье место, после 17 матчей имея в активе 35 очков и отставая от лидирующего «Лиона» на 1 балл. Парижская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с испанской «Барселоной».
Как сообщает на своей странице в Twitter журналист RMC Sport Мохамед Бухафси, новым главным тренером клуба станет аргентинец Маурисио Почеттино, ранее работавший в английских «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне», а также испанском «Эспаньоле».
Тухель, которому в августе исполнилось 47 лет, возглавляет «ПСЖ» с 2018 года. Под руководством немецкого специалиста столичная команда дважды стала чемпионом Франции, выиграла Кубок Франции и Кубок французской лиги, дошла до финала Лиги чемпионов. Ранее Тухель тренировал немецкие «Майнц», дортмундскую «Боруссию».