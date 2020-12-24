Милевский подписал контракт с украинским клубом «Минай»
Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Александр Милевский стал игроком клуба украинской
Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Александр Милевский стал игроком клуба украинской
В ноябре 35-летний форвард объявил об уходе из брестского «Динамо», за которое он забил 20 голов и сделал 32 передачи в 104 матчах. Милевский также выступал за «Хайдук», «Тосно», «Конкордию», «Кишварду», «Газиантепспор» и «Сплит». В его активе 8 голов в 50 матчах за сборную Украины.
«Минай» — клуб из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области. Команда была основана в 2015 году, а в текущем сезоне дебютировала в УПЛ, где после первого круга идет на 11-м месте.