Милевский подписал контракт с украинским клубом «Минай»

В ноябре 35-летний форвард объявил об уходе из брестского «Динамо», за которое он забил 20 голов и сделал 32 передачи в 104 матчах. Милевский также выступал за «Хайдук», «Тосно», «Конкордию», «Кишварду», «Газиантепспор» и «Сплит». В его активе 8 голов в 50 матчах за сборную Украины.