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15:50 (мск), источник: ТАСС

Левандовский признан лучшим игроком 2020 года по результатам опроса газеты The Guardian

ТАСС, 24 декабря. Британская газета The Guardian назвала польского форварда германской «Баварии» Роберта Левандовского лучшим игроком 2020 года. Об этом сообщается на сайте газеты.

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Источник: AP 2020
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Второе место в рейтинге занял аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси, третье — португалец Криштиану Роналду («Ювентус», Италия). В десятку лучших также вошли бельгиец Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Англия), сенегалец Садио Мане («Ливерпуль», Англия), норвежец Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд, Германия), француз Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»), бразилец Неймар (ПСЖ) и нидерландец Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Определяли лучших игроков бывшие футболисты, тренеры и спортивные журналисты (241 человек из 71 страны). В голосовании принимали участие бывшие российские футболисты Сергей Кирьяков, Алексей Смертин и Егор Титов. Также рейтинг формировали несколько российских журналистов.

В сезоне-2019/20 Левандовский с «Баварией» стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 голов и сделал 10 голевых передач, показав лучшую результативность за сезон в своей карьере. Ранее он был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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