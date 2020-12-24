Исламхан дисквалифицирован на два года
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан узнал вердикт дисциплинарного комитета АФК, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан узнал вердикт дисциплинарного комитета АФК, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что игрок «Аль-Айна» дисквалифицирован на два года.
Исламхан провалил
Ранее арабские СМИ сообщали, что «Аль-Айн» будет искать нового игрока на место Исламхана, если казахстанец подвергнется к серьезному наказанию.