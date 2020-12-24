Исламхан дисквалифицирован на два года

Отмечается, что игрок «Аль-Айна» дисквалифицирован на два года.

Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда», вследствие чего был отстранен от игр на профессиональном уровне до вынесения вердикта.