Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
ПСЖ
Страсбур
40
Футбол. Зарубежный
23.12
Монпелье
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Монако
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Лион
Нант
30
Футбол. Зарубежный
23.12
Бетис
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Алавес
Эйбар
21
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
15:57 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан дисквалифицирован на два года

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан узнал вердикт дисциплинарного комитета АФК, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Наверх
Источник: AP 2020

Отмечается, что игрок «Аль-Айна» дисквалифицирован на два года.

Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда», вследствие чего был отстранен от игр на профессиональном уровне до вынесения вердикта.

Ранее арабские СМИ сообщали, что «Аль-Айн» будет искать нового игрока на место Исламхана, если казахстанец подвергнется к серьезному наказанию.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Николич останется на посту главного тренера «Локомотива»
Футболисты не попали в список лучших спортсменов года в России
«Зенит» интересуется защитником сборной Уругвая
Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России
СМИ: Тухель уволен с поста главного тренера «Пари Сен-Жермен»
«Спартак» предложил главному тренеру «Сассуоло» 3 миллиона евро
Спортивную куртку с аэрогелем продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь