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16:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

La Gazzetta dello Sport во второй раз признала Миранчука худшим в составе «Аталанты»

Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук уже второй раз получил самую низкую оценку в составе своей команды за игру серии А от ведущего итальянского издания.

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Источник: Спорт-Экспресс

За матч 14-го тура с «Болоньей» (2:2) La Gazzetta dello Sport поставила россиянину, который вышел на замену сразу после перерыва, всего 5,0. Комментарий газеты к этому баллу краток: «Призрак на поле».

Ту же оценку полузащитник получил после встречи 12-го тура с «Ювентусом» (1:1), но тогда Миранчук появился на поле на 71-й минуте. А в матче 13-го тура с «Ромой» (4:1) Алексей остался без оценки — он отыграл только 10 минут.

Болонья
2:2
Первый тайм: 0:2
Аталанта
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