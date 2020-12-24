La Gazzetta dello Sport во второй раз признала Миранчука худшим в составе «Аталанты»

За матч 14-го тура с «Болоньей» (2:2) La Gazzetta dello Sport поставила россиянину, который вышел на замену сразу после перерыва, всего 5,0. Комментарий газеты к этому баллу краток: «Призрак на поле».

Ту же оценку полузащитник получил после встречи 12-го тура с «Ювентусом» (1:1), но тогда Миранчук появился на поле на 71-й минуте. А в матче 13-го тура с «Ромой» (4:1) Алексей остался без оценки — он отыграл только 10 минут.