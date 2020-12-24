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17:38 (мск), источник: Vesti.kz

Еще не все потеряно, или почему не стоит ставить крест на карьере Исламхана

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан уже подтвердил решение дисциплинарного комитета АФК дисквалифицировать его на два года за употребление допинга. Корреспондент Vesti.kz объяснил, почему общественности не стоит ставить крест на дальнейшей карьере игрока.

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27-летний Исламхан получил дисквалификацию, которую еще имеет право оспорить. Положительную допинг-пробу, в которой было найдено вещество метилгексанамин, футболист сдал 18 сентября по окончании матча азиатской Лиги чемпионов в составе клуба «Аль-Айн» (ОАЭ). После этого полузащитник был отстранен от игр. Следовательно, начало дисквалификации должно быть датировано сентябрем 2020 года.

Если дисквалификация Исламхана будет окончательно утверждена, то в футбол он вернется лишь в сентябре 2022 года. Тогда Бауыржану будет 29 лет. Вполне нормальный возраст для футболиста, а многие считают этот период самым пиковым для профессионала. У игроков в этом возрасте зачастую все еще имеются скорость и резкость, но при этом футболист уже выделяется более зрелым игровым мышлением. Конечно, эта дисквалификация не может не сказаться на прогрессе Исламхана, но сейчас никто и не говорит о мечтах увидеть Бауыржана в топовых лигах Европы.

Одним из ярких примеров, почему не нужно ставить крест на карьере Исламхана — Роман Еременко. Осенью 2016 года один из лидеров тогдашнего ЦСКА был дисквалифицирован на два года из-за того, что в его организме нашли следы кокаина. Тогда хавбеку было 29 лет. Спустя два года он возобновил карьеру в «Спартаке», а сейчас, в 33 года, является одним из лидеров «Ростова», который борется за места в еврокубковой зоне РПЛ.

Нельзя сказать, что Исламхан сильнее Еременко. Если Роман смог вернуться в РПЛ, пусть и не на прежнем уровне, но на 80 процентов от своей оптимальной формы, то такого можно ожидать и от Исламхана в КПЛ. Не факт, что он сможет быть лидером клубов уровня «Кайрата» или «Астаны» через два года, но в других командах строить игру вокруг себя он точно сумеет. Для этого нужно лишь поддерживать спортивный режим и стабильно тренироваться, не дав грусти или даже депрессии загнать себя в тупик. Надеемся, что Бауыржану это будет по силам. Талант, как говорится, не пропьешь.

Отметим, что не так давно стало известно о двухлетней дисквалификации защитника сборной Беларуси и БАТЭ Захара Волкова, который еще в прошлом году принимал участие в матчах борисовского клуба с «Астаной». Он был забанен за участие в договорном матче.

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