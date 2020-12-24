Еще не все потеряно, или почему не стоит ставить крест на карьере Исламхана

27-летний Исламхан получил дисквалификацию, которую еще имеет право оспорить. Положительную допинг-пробу, в которой было найдено вещество метилгексанамин, футболист сдал 18 сентября по окончании матча азиатской Лиги чемпионов в составе клуба «Аль-Айн» (ОАЭ). После этого полузащитник был отстранен от игр. Следовательно, начало дисквалификации должно быть датировано сентябрем 2020 года.

Если дисквалификация Исламхана будет окончательно утверждена, то в футбол он вернется лишь в сентябре 2022 года. Тогда Бауыржану будет 29 лет. Вполне нормальный возраст для футболиста, а многие считают этот период самым пиковым для профессионала. У игроков в этом возрасте зачастую все еще имеются скорость и резкость, но при этом футболист уже выделяется более зрелым игровым мышлением. Конечно, эта дисквалификация не может не сказаться на прогрессе Исламхана, но сейчас никто и не говорит о мечтах увидеть Бауыржана в топовых лигах Европы.

Одним из ярких примеров, почему не нужно ставить крест на карьере Исламхана — Роман Еременко. Осенью 2016 года один из лидеров тогдашнего ЦСКА был дисквалифицирован на два года из-за того, что в его организме нашли следы кокаина. Тогда хавбеку было 29 лет. Спустя два года он возобновил карьеру в «Спартаке», а сейчас, в 33 года, является одним из лидеров «Ростова», который борется за места в еврокубковой зоне РПЛ.

Нельзя сказать, что Исламхан сильнее Еременко. Если Роман смог вернуться в РПЛ, пусть и не на прежнем уровне, но на 80 процентов от своей оптимальной формы, то такого можно ожидать и от Исламхана в КПЛ. Не факт, что он сможет быть лидером клубов уровня «Кайрата» или «Астаны» через два года, но в других командах строить игру вокруг себя он точно сумеет. Для этого нужно лишь поддерживать спортивный режим и стабильно тренироваться, не дав грусти или даже депрессии загнать себя в тупик. Надеемся, что Бауыржану это будет по силам. Талант, как говорится, не пропьешь.