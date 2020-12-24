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19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп ответил на вопрос о будущем Салаха в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи, согласно которым форвард команды Мохамед Салах может перейти в другой клуб. Ранее сообщалось, что Салах хочет перебраться в «Реал».

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Источник: Reuters

«Мы не говорим о трансферах. Что ж, по крайней мере не с вами, журналистами. Зачем начинать это сейчас? Мо пребывает в хорошем настроении. Он набрал отличную форму, это главное для меня.

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Сегодня наша пресс-служба не делала фотографий во время тренировки. Но вы бы увидели, что он смеялся и получал удовольствие. Это тоже хорошо. А всё остальное — это ваши дела, вы пишете о чём-то, но ничего такого нет", — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне Мохамед Салах принял участие в 21 встрече за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись 16 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Египтянин забил 22 гола за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов и обошёл по этому показателю экс-футболиста клуба Стивена Джеррарда. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром команды в ЛЧ.

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