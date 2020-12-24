Клопп ответил на вопрос о будущем Салаха в «Ливерпуле»

«Мы не говорим о трансферах. Что ж, по крайней мере не с вами, журналистами. Зачем начинать это сейчас? Мо пребывает в хорошем настроении. Он набрал отличную форму, это главное для меня.

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Сегодня наша пресс-служба не делала фотографий во время тренировки. Но вы бы увидели, что он смеялся и получал удовольствие. Это тоже хорошо. А всё остальное — это ваши дела, вы пишете о чём-то, но ничего такого нет", — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».