Победа над «Астаной», подножка «Кайрату» и выход в еврокубки. О первом самостоятельном сезоне тренера «Шахтера»

В КПЛ-2020 пять из одиннадцати клубов возглавляли казахстанские тренеры. Один из них, Константин Горовенко, в дебютном для себя сезоне сумел вывести карагандинский «Шахтер» в еврокубки. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о пути «горняков» под руководством этого специалиста.

Горовенко принял «Шахтер» в июне, когда КПЛ была на паузе. Под руководством прежнего наставника, украинца Вячеслава Грозного, карагандинцы провели две встречи в чемпионате, стартовав с поражения от «Тобола» и обыграв «Кайрат».

Боевым крещением для Горовенко стал матч с «Ордабасы» в Шымкенте, сыгранный 1 июля, где хозяева были явными фаворитами. Тогда «горняки» победили.

Команда Шахтер Кг

Затем премьер-лига вновь ушла на паузу и возобновилась в Алматы и Талгаре 18 августа.

Под руководством казахстанского специалиста карагандинцы провели еще 17 поединков, из которых семь было выиграно, и по пять раз команда завершала матчи вничью и поражениями.

Особо впечатляет спурт, устроенный «Шахтером» в концовке чемпионата — пять побед в шести матчах. Здесь стоит отметить успех в матче с «Астаной». Вообще, столичный клуб прилично пострадал от карагандинцев при Горовенко — в первом круге была ничья.

Вторым пострадавшим от «горняков» стал «Кайрат». При Грозном алматинцы потерпели поражение, а при Горовенко сыграли вничью.

При этом нельзя утверждать, что 43-летний специалист выехал на багаже Грозного. Украинский специалист покинул «Шахтер» в середине июня, почти сразу клуб возглавил казахстанец. В начале июля «горняки» обыграли «Ордабасы», а затем на полтора месяца произошла остановка чемпионата. И здесь можно полноправно говорить о тренерской руке Горовенко, готовившего команду в этот период.

Решающим для «Шахтера» стал матч последнего тура с «Тоболом», в котором карагандинцы благодаря голу с пенальти на 88-й минуте одержали победу и обеспечили себе место в еврокубках. Правомерность одиннадцатиметрового подвергалась сомнениям и вызвала много споров. Но, тем не менее, отрицать заслугу Горовенко в успехе «Шахтера» нельзя.

Для специалиста, который ранее тренировал команды первой лиги («Кайрат А» и «Жетысу Б») и входил в тренерский штаб «Кайрата», итоговое четвертое место с «Шахтером» и выход в еврокубки являются большим достижением.

Кроме того, при Горовенко своими шансами воспользовались молодые казахстанские игроки Жан-Али Пайруз и Геворг Наджарян. Оправдал доверие и 24-летний воспитанник «Кайрата» Павел Кривенцев, для которого нынешний сезон стал дебютным в КПЛ. За «Шахтер» Кривенцев провел 19 матчей.