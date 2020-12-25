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09:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Тоболу» урезали бюджет. Озвучена сумма на сезон-2021

По итогам КПЛ-2020 костанайцы пробились в еврокубки.

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Бюджет костанайского «Тобола» на будущий год может составить в районе 1,8 миллиарда тенге. Именно такую цифру запланировали в областном акимате, сообщает Meta-ratings.kz.

Точная информация должна появиться в начале 2021 года.

В минувшем сезоне Костанайская область выделяла «Тоболу» 3 миллиарда 250 миллионов тенге. По итогам сезона в КПЛ-2020 костанайцы заняла второе место и пробились в Лигу конференций.

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