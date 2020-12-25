«Тоболу» урезали бюджет. Озвучена сумма на сезон-2021
По итогам КПЛ-2020 костанайцы пробились в еврокубки.
По итогам КПЛ-2020 костанайцы пробились в еврокубки.
Бюджет костанайского «Тобола» на будущий год может составить в районе 1,8 миллиарда тенге. Именно такую цифру запланировали в областном акимате, сообщает
Точная информация должна появиться в начале 2021 года.
В минувшем сезоне Костанайская область выделяла «Тоболу» 3 миллиарда 250 миллионов тенге. По итогам сезона в КПЛ-2020 костанайцы заняла второе место и пробились в Лигу конференций.