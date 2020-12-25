«“Барселона” и “Реал” пошли по такому пути». Директор клуба первой лиги — о смене названия, заложенном джипе и частном футболе
Минувший сезон был одним из самых сложных.
Минувший сезон был одним из самых сложных.
Директор ФК «Экибастуз» Галымбек Байкен в обширном интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о поиске спонсоров для клуба, коммерческом футболе и оценил назначения Талгата Байсуфинова в сборную. Он отметил, что минувший сезон был одним из самых сложных, а в начале года ситуация и вовсе была катастрофическая.
— Как оцените итоги выступления «Экибастуза» в минувшем сезоне? С какими проблемами столкнулся клуб в период пандемии?
— Это был самый сложный сезон из возможных, на мой взгляд. Пандемия нанесла существенный урон как чемпионату и первенству, так и финансированию cпорта в целом. Тренировочный процесс, несмотря на все приложенные усилия, был скомканным.
— Была информация, что клуб испытывал финансовые трудности и не мог рассчитаться за сборы.
— Да, в начале года ситуация была катастрофической, так как долгое время мы испытывали сложности, однако в итоге все закончилось хорошо. Правда, у нас остались незакрытые обязательства перед рядом контрагентов, включая те самые сборы. Эти вопросы пока открыты, стараемся их решить в ближайшее время.
— После снятия «Иртыша» с
— Нельзя напрямую связывать эти две ситуации. Финансирование ФК «Экибастуз» было обеспечено в рамках необходимых средств, вне зависимости от сторонних факторов. Справедливости ради, необходимо сказать, что мы получили дополнительную поддержку для развития
— Команда неудачно выступила в первой лиге. В чем вы видите причину? Что помешало лучше сыграть в этом году?
— Если не брать в расчет сбои в тренировочном процессе и финансировании, то во главе угла могу поставить психологию ряда игроков, которые не оправдали наших надежд. Не хотел бы раскрывать всех деталей, но изменения, которые были внесены по ходу второго круга, дали результат. Плюс к тому, по итогам первого круга мы решили сделать ставку на молодых футболистов, которые сыграли успешно.
— Насколько вам удалось сделать ставку на местных воспитанников?
— Во втором круге на поле выходили десять местных воспитанников и игрок молодежной сборной Наурызбек Жагоров, но вообще считаю, что идея опираться клубам только на собственных воспитанниках является утопической и ложной. Невозможно в наших реалиях добиваться успеха, постоянных побед и решений задач только на игроках, которые были рождены и подготовлены в собственном регионе.
Да,
— Что скажете о работе тренерского штаба? Ассистент главного тренера пробует себя в том числе и в качестве ведущего. Не мешало ли это работе?
— На данный момент мы находимся в периоде смены поколений в клубе, привлекаем большое количество молодых и перспективных игроков из групп подготовки и для этих целей нужен определенный класс тренерского штаба, которым мы довольны.
Серик Каиркенович Абдуалиев воспитал и продолжает воспитывать немалое количество ярких футболистов, игроков национальной и молодежных сборных. Он обладает большим уважением в футбольном мире и точно знает, чего хочет от команды.
А что касается Сергея Якушина и его деятельности в подкасте «Че травишь», я бы сказал, что мы не против, если этот подкаст будет продолжать действовать положительно на общество и объективно доносить информацию в массы.
— Какая работа велась вами по привлечению спонсоров и частных инвестиций? Правда ли, что вам приходилось
— Я считаю, что любой директор клуба для этого там и работает, чтобы преодолевать трудности всеми возможными способами для развития, а не только осваивал средства. К сожалению,
— Один из них — возможная смена названия?
— Чтобы снять нагрузку с государства в это тяжелое время, мы ищем любые способы. К сожалению, клубам из первой лиги очень тяжело зарабатывать, так как наши матчи не транслируются на телевидении, мы не получаем солидарных выплат. Мы готовы рассмотреть спонсорские предложения и открыты для любых проектов как из собственного региона, так и извне его пределов.
Так уж получается, что некоторым компаниям интересно именно присутствие в названии футбольного клуба. Повторюсь, чтобы однажды стать самостоятельными, нужно уже начинать двигаться в этом направлении сейчас. Все новое — хорошо забытое старое.
Вы помните,
— В СМИ выходила информация, что от безысходности вы заложили свой автомобиль, чтобы выдать зарплату игрокам и тренерам.
— Ситуация была сложной, практически критической. Финансирование
На данный момент в Экибастузе новый аким, который заинтересован в развитии не только футбола, но и в целом спорта, и это дает уверенность, что больше мы в таких затруднительных ситуациях не окажемся.
— Какое будущее ждет «Экибастуз», на ваш взгляд? Ведь раньше команда из этого города стабильно выступала в высшем дивизионе и даже завоевывала медали.
— Надо понимать, в какое время мы живем сейчас. Как
Наша задача — растить спортсменов. Стране нужны качественные футболисты. А чтобы это реализовать, нужно заниматься развитием инфраструктуры, повышать уровень тренерского цеха и улучшать условия тренировок и самих матчей.
— Насколько реально привлечь частные компании из вашего региона для спонсорства клуба?
— Мы находимся на пороге коммерческого футбола, и в этом плане у нас открыты двери для всех спонсоров и партнеров — от мала до велика. Думаю, если создать взаимовыгодную среду в отношении «футбол-бизнес», то спонсорские средства смогут заработать все клубы Казахстана. Например, «Экибастуз» готов привлекать спонсоров на самые смелые рекламные проекты. Если у вас есть развивающийся бизнес и вы хотите стать частью футбольного мира, то наши двери для вас открыты.
— В правительстве вовсю обсуждается вопрос сокращения бюджетов футбольных клубов. Насколько мы готовы к этому? Какие действия должны предпринять акиматы и сами клубы?
— Однажды это должно было случиться, этот вопрос витал в обществе уже давно и трудная экономическая ситуация в связи с пандемией подтолкнула к реализации сокращения бюджета. Но тут главное — не переусердствовать. Например, в случае решения сокращения бюджетного финансирования в два раза, как говорится в популярном видео, важно учесть, что не у всех клубов многомиллиардные бюджеты.
Если в условной команде первой лиги бюджет был на уровне 150−200 миллионов и его урежут вдвое, то это убьет футбольный клуб и оставит на улице порядка пятидесяти человек и около ста юных воспитанников. На мой взгляд, было бы эффективно прописать единые для всей республики «коридоры финансирования профессиональных клубов» в зависимости от дивизиона, а если клубу будет этого недостаточно, то он будет сам искать спонсоров и коммерческие решения.
— Вы работали маркетологом «Иртыша», отвечали за это направление и в ПФЛК. Какие достижения могли бы отметить в проделанной работе?
— Когда несколько лет назад мы начали привлекать спонсорами различные ритейлерские сети и бетинги, то было очень сложно. Сейчас я вижу, что многие виды бизнеса сами испытывают интерес к футболу, и главное — эту тенденцию оправдывать и увеличивать.
Обращаюсь к своим коллегам в футбольных клубах с просьбой поддержать клубных маркетологов и уделить им максимальное внимание, так как в будущем именно маркетинговые решения позволят нам финансово развиваться и стать менее зависимыми от бюджетных средств, о чем говорил Президент в своем послании.
— Частные деньги реально привлечь в наш многострадальный футбол?
— Если на государственном уровне удастся создать условия, стимулирующие поддержку и спонсорство профессионального спорта. Например, если бизнес освободить от налогов на сумму спонсорской поддержки футбола, то бизнес помимо уменьшенного налога дополнительно получит отличную рекламную поддержку от клуба, что соответственно с годами будет только расти. И, соответственно, доля поддержки со стороны бюджета будет уменьшаться, что будет выгодно государству, а значит — всем нам.
— Что скажете о работе отечественного телевидения? Почему наш футбол смотрят так плохо?
— Назову три основных направления: предсказуемость результата, качество картинки и съемки и недостаточность дополнительных передач и сюжетов о футболе.
— Многие молодые менеджеры отправляются на учебу за границу, чтобы набраться там опыта и применять полученные знания в Казахстане. Как думаете, пришло ли время молодых специалистов? Нужно ли потихоньку уходить от «совковых» руководителей?
— Сама тенденция развития отечественного футбола уже толкает нас в те условия, где нужен свежий, «несовковый», коммерческий подход. Пора создавать футбол как индустрию спорта и развлечения, коммерческой привлекательности и сервиса. Чем раньше мы начнем перестраиваться, тем раньше придет результат и мы увидим новые стадионы, удобные и безопасные условия для болельщиков и яркий непредсказуемый футбол.
— Вы давно знакомы с Талгатом Байсуфиновым. Он вернулся в сборную Казахстана. Что скажете по этому поводу?
— На мой взгляд, Талгат Маруанович — идеальная кандидатура.
— Что думаете о возможном расширении КПЛ? Ведь это может негативно отразиться и на уровне первой лиги, где играет ваша команда.
— Количество участников компенсируется за счет победителей второй лиги, так что, надеюсь, количество команд будет достаточным для проведения полноценного турнира. Поверьте мне, я работал в ПФЛК и знаю, что там собраны компетентные специалисты.
Напомним, в минувшем сезоне «Экибастуз» занял пятое место в первой конференции, откуда путевку в
Ербол Каиров