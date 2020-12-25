«“Барселона” и “Реал” пошли по такому пути». Директор клуба первой лиги — о смене названия, заложенном джипе и частном футболе

Директор ФК «Экибастуз» Галымбек Байкен в обширном интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о поиске спонсоров для клуба, коммерческом футболе и оценил назначения Талгата Байсуфинова в сборную. Он отметил, что минувший сезон был одним из самых сложных, а в начале года ситуация и вовсе была катастрофическая.

— Как оцените итоги выступления «Экибастуза» в минувшем сезоне? С какими проблемами столкнулся клуб в период пандемии?

— Это был самый сложный сезон из возможных, на мой взгляд. Пандемия нанесла существенный урон как чемпионату и первенству, так и финансированию cпорта в целом. Тренировочный процесс, несмотря на все приложенные усилия, был скомканным.

— Была информация, что клуб испытывал финансовые трудности и не мог рассчитаться за сборы.

— Да, в начале года ситуация была катастрофической, так как долгое время мы испытывали сложности, однако в итоге все закончилось хорошо. Правда, у нас остались незакрытые обязательства перед рядом контрагентов, включая те самые сборы. Эти вопросы пока открыты, стараемся их решить в ближайшее время.

— После снятия «Иртыша» с премьер-лиги на всю общественность было заявлено, что сэкономленные средства пойдут в том числе и на «Экибастуз». Так ли это на самом деле? Вырос ли бюджет вашего клуба?

— Нельзя напрямую связывать эти две ситуации. Финансирование ФК «Экибастуз» было обеспечено в рамках необходимых средств, вне зависимости от сторонних факторов. Справедливости ради, необходимо сказать, что мы получили дополнительную поддержку для развития детско-юношеского футбола.

— Команда неудачно выступила в первой лиге. В чем вы видите причину? Что помешало лучше сыграть в этом году?

— Если не брать в расчет сбои в тренировочном процессе и финансировании, то во главе угла могу поставить психологию ряда игроков, которые не оправдали наших надежд. Не хотел бы раскрывать всех деталей, но изменения, которые были внесены по ходу второго круга, дали результат. Плюс к тому, по итогам первого круга мы решили сделать ставку на молодых футболистов, которые сыграли успешно.

— Насколько вам удалось сделать ставку на местных воспитанников?

— Во втором круге на поле выходили десять местных воспитанников и игрок молодежной сборной Наурызбек Жагоров, но вообще считаю, что идея опираться клубам только на собственных воспитанниках является утопической и ложной. Невозможно в наших реалиях добиваться успеха, постоянных побед и решений задач только на игроках, которые были рождены и подготовлены в собственном регионе.

Да, какое-то время можно держаться на патриотических и духовных стимулах, но опыт, приобретенный в других командах, и конкурентная среда намного быстрее и надежнее повышают уровень спортсмена.

— Что скажете о работе тренерского штаба? Ассистент главного тренера пробует себя в том числе и в качестве ведущего. Не мешало ли это работе?

— На данный момент мы находимся в периоде смены поколений в клубе, привлекаем большое количество молодых и перспективных игроков из групп подготовки и для этих целей нужен определенный класс тренерского штаба, которым мы довольны.

Серик Каиркенович Абдуалиев воспитал и продолжает воспитывать немалое количество ярких футболистов, игроков национальной и молодежных сборных. Он обладает большим уважением в футбольном мире и точно знает, чего хочет от команды.

А что касается Сергея Якушина и его деятельности в подкасте «Че травишь», я бы сказал, что мы не против, если этот подкаст будет продолжать действовать положительно на общество и объективно доносить информацию в массы.

— Какая работа велась вами по привлечению спонсоров и частных инвестиций? Правда ли, что вам приходилось где-то даже рисковать собственным финансовым положением и вкладывать свои деньги?

— Я считаю, что любой директор клуба для этого там и работает, чтобы преодолевать трудности всеми возможными способами для развития, а не только осваивал средства. К сожалению, из-за смазанного первенства мы не смогли реализовать ряд коммерческих проектов. Планируем вернуться к их реализации в рамках полноценного первенства.

— Один из них — возможная смена названия?

— Чтобы снять нагрузку с государства в это тяжелое время, мы ищем любые способы. К сожалению, клубам из первой лиги очень тяжело зарабатывать, так как наши матчи не транслируются на телевидении, мы не получаем солидарных выплат. Мы готовы рассмотреть спонсорские предложения и открыты для любых проектов как из собственного региона, так и извне его пределов.

Так уж получается, что некоторым компаниям интересно именно присутствие в названии футбольного клуба. Повторюсь, чтобы однажды стать самостоятельными, нужно уже начинать двигаться в этом направлении сейчас. Все новое — хорошо забытое старое.

Вы помните, когда-то ведущие клубы страны, как «Кайрат», «Иртыш», «Шахтер» и многие другие имели в своих названиях наименование генерального спонсора? Когда-то давно сам клуб из Экибастуза назывался «Батыр» в честь спонсора — разреза «Богатырь». Тем более ведущие клубы мира вроде «Барселоны», «Реала», «Баварии» и остальные с удовольствием продают названия своих стадионов, тренировочных баз.

— В СМИ выходила информация, что от безысходности вы заложили свой автомобиль, чтобы выдать зарплату игрокам и тренерам.

— Ситуация была сложной, практически критической. Финансирование из-за пандемии затягивалось и не было поддержки от прежнего акима города. Мне пришлось идти на определенный риск. Однако хочу поблагодарить руководство области за то, что вовремя вмешались и всячески стали нас поддерживать.

На данный момент в Экибастузе новый аким, который заинтересован в развитии не только футбола, но и в целом спорта, и это дает уверенность, что больше мы в таких затруднительных ситуациях не окажемся.

— Какое будущее ждет «Экибастуз», на ваш взгляд? Ведь раньше команда из этого города стабильно выступала в высшем дивизионе и даже завоевывала медали.

— Надо понимать, в какое время мы живем сейчас. Как когда-то давно, когда вкладывали огромные средства в футбол, уже не будет. Необходимо шаг за шагом доказывать целесообразность финансирования, нужно не лозунгами, а действиями давать результат — и не только спортивный.

Наша задача — растить спортсменов. Стране нужны качественные футболисты. А чтобы это реализовать, нужно заниматься развитием инфраструктуры, повышать уровень тренерского цеха и улучшать условия тренировок и самих матчей.

— Насколько реально привлечь частные компании из вашего региона для спонсорства клуба?

— Мы находимся на пороге коммерческого футбола, и в этом плане у нас открыты двери для всех спонсоров и партнеров — от мала до велика. Думаю, если создать взаимовыгодную среду в отношении «футбол-бизнес», то спонсорские средства смогут заработать все клубы Казахстана. Например, «Экибастуз» готов привлекать спонсоров на самые смелые рекламные проекты. Если у вас есть развивающийся бизнес и вы хотите стать частью футбольного мира, то наши двери для вас открыты.

— В правительстве вовсю обсуждается вопрос сокращения бюджетов футбольных клубов. Насколько мы готовы к этому? Какие действия должны предпринять акиматы и сами клубы?

— Однажды это должно было случиться, этот вопрос витал в обществе уже давно и трудная экономическая ситуация в связи с пандемией подтолкнула к реализации сокращения бюджета. Но тут главное — не переусердствовать. Например, в случае решения сокращения бюджетного финансирования в два раза, как говорится в популярном видео, важно учесть, что не у всех клубов многомиллиардные бюджеты.

Если в условной команде первой лиги бюджет был на уровне 150−200 миллионов и его урежут вдвое, то это убьет футбольный клуб и оставит на улице порядка пятидесяти человек и около ста юных воспитанников. На мой взгляд, было бы эффективно прописать единые для всей республики «коридоры финансирования профессиональных клубов» в зависимости от дивизиона, а если клубу будет этого недостаточно, то он будет сам искать спонсоров и коммерческие решения.

— Вы работали маркетологом «Иртыша», отвечали за это направление и в ПФЛК. Какие достижения могли бы отметить в проделанной работе?

— Когда несколько лет назад мы начали привлекать спонсорами различные ритейлерские сети и бетинги, то было очень сложно. Сейчас я вижу, что многие виды бизнеса сами испытывают интерес к футболу, и главное — эту тенденцию оправдывать и увеличивать.

Обращаюсь к своим коллегам в футбольных клубах с просьбой поддержать клубных маркетологов и уделить им максимальное внимание, так как в будущем именно маркетинговые решения позволят нам финансово развиваться и стать менее зависимыми от бюджетных средств, о чем говорил Президент в своем послании.

— Частные деньги реально привлечь в наш многострадальный футбол?

— Если на государственном уровне удастся создать условия, стимулирующие поддержку и спонсорство профессионального спорта. Например, если бизнес освободить от налогов на сумму спонсорской поддержки футбола, то бизнес помимо уменьшенного налога дополнительно получит отличную рекламную поддержку от клуба, что соответственно с годами будет только расти. И, соответственно, доля поддержки со стороны бюджета будет уменьшаться, что будет выгодно государству, а значит — всем нам.

— Что скажете о работе отечественного телевидения? Почему наш футбол смотрят так плохо?

— Назову три основных направления: предсказуемость результата, качество картинки и съемки и недостаточность дополнительных передач и сюжетов о футболе.

— Многие молодые менеджеры отправляются на учебу за границу, чтобы набраться там опыта и применять полученные знания в Казахстане. Как думаете, пришло ли время молодых специалистов? Нужно ли потихоньку уходить от «совковых» руководителей?

— Сама тенденция развития отечественного футбола уже толкает нас в те условия, где нужен свежий, «несовковый», коммерческий подход. Пора создавать футбол как индустрию спорта и развлечения, коммерческой привлекательности и сервиса. Чем раньше мы начнем перестраиваться, тем раньше придет результат и мы увидим новые стадионы, удобные и безопасные условия для болельщиков и яркий непредсказуемый футбол.

— Вы давно знакомы с Талгатом Байсуфиновым. Он вернулся в сборную Казахстана. Что скажете по этому поводу?

— На мой взгляд, Талгат Маруанович — идеальная кандидатура. Во-первых, футболисты сборной умеют играть в футбол, главное — их необходимо правильно настраивать и выбирать четкую, а может даже хитрую тактику, а Байсуфинов это в этом мастер. Во-вторых, вы видели нашу отборочную группу «смерти»? Вот у кого еще хватит смелости в это ввязаться, с учетом последних, мягко говоря, неожиданно-провальных результатов? В-третьих, несколько лет назад его несправедливо убрали из команды, хотя при нем мы в рейтинге ФИФА занимали рекордные для себя позиции. Главное, чтобы руководство федерации доверяло ему и предоставило карт-бланш по всем направлениям!

— Что думаете о возможном расширении КПЛ? Ведь это может негативно отразиться и на уровне первой лиги, где играет ваша команда.

— Количество участников компенсируется за счет победителей второй лиги, так что, надеюсь, количество команд будет достаточным для проведения полноценного турнира. Поверьте мне, я работал в ПФЛК и знаю, что там собраны компетентные специалисты.

Напомним, в минувшем сезоне «Экибастуз» занял пятое место в первой конференции, откуда путевку в премьер-лигу завоевал «Актобе».