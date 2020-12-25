«Вопрос решает Боранбаев». Защитник «Кайрата» — о возможном отъезде в РПЛ и дисквалификации Исламхана

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип ответил на вопросы корреспондента Vesti.kz о своем будущем и рассказал о подготовке к новому сезону. Он также высказался о ситуации с Бауыржаном Исламханом, выразив надежду, что она разрешится положительно.

— Нуралы, вы находитесь в родном Актау и провели встречу с юными воспитанниками местного футбола. Что для вас значат такие диалоги?

— Это, пожалуй, возможность сказать детям, что нет ничего невозможного. Ведь если ты будешь работать в поте лица, то достигнешь любой цели. Говорят ведь: «Терпение и труд все перетрут».

— В этом году «Каспий» из вашего родного города долгое время шел в самом низу турнирной таблицы. Переживали за команду?

Команда Кайрат

— Конечно, ведь это моя родина. Здесь я начинал заниматься футболом. Считаю, что «Каспий» в этом году демонстрировал красивую и уверенную игру и по делу сохранил прописку в КПЛ. Знаю о больших планах моего родного клуба с нынешним руководством. Желаю «Каспию» успехов и процветания!

— Как проводите отдых? Когда планируете улететь в Алматы?

— Вижусь с родными и друзьями. Поддерживаю форму в надлежащем состоянии. В Алматы собираемся 11 января будущего года. Будем потихоньку готовиться к новому сезону.

— В новом сезоне «Кайрат» будет ставить высокую задачу — попадание в группу Лиги чемпионов. Как думаете, кроме Вагнера Лава реально ли подписать в команду новую звезду?

— Этот вопрос будет решать председатель правления клуба. Мы же, в свою очередь, будем выполнять поставленные задачи.

— Наверняка вы слышали о ситуации с Бауыржаном Исламханом. Когда видели его в последний раз? Что думаете по поводу допинга, связанного с капитаном сборной?

— Видел его в Алматы (разговор состоялся до официального оглашения о сроке дисквалификации Исламхана — прим. Vesti.kz). Надеюсь, что эти трудности временные и вскоре он вновь будет радовать болельщиков своей игрой. Исламхан — один из лучших футболистов в нашей стране.

— Различные СМИ отправляют вас в российские клубы. Что скажете по этому поводу? Есть ли какие-то конкретные предложения?