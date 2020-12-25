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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

Российский футболист с опытом выступлений в РПЛ может перейти в чемпионат Казахстана

Он играл за «Анжи», «Тосно» и «Тамбов».

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Полузащитник клуба Российской премьер-лиги «Тамбов» Гурам Тетрашвили может продолжить карьеру в Казахстане. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

Команда
Тамбов

Отмечается, что Тетрашвили может перейти в один из клубов верхней части турнирной таблицы КПЛ.

32-летний футболист последние два сезона выступает за «Тамбов». В текущем сезоне он провел десять матчей в РПЛ, а в минувшем — 24.

Ранее Тетрашвили выступал в чемпионате Беларуси в составе «Гомеля», а до этого играл в «Анжи», «Тосно» и «Луч-Энергии».

По данным Transfermarkt, игрок оценивается на трансферном рынке в 450 тысяч евро.

«Тамбов» по итогам 19-ти туров наряду с «Уфой» замыкает турнирную таблицу. У обоих клубов по 13 очков.

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