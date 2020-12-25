Российский футболист с опытом выступлений в РПЛ может перейти в чемпионат Казахстана

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги «Тамбов» Гурам Тетрашвили может продолжить карьеру в Казахстане. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

Команда Тамбов

Отмечается, что Тетрашвили может перейти в один из клубов верхней части турнирной таблицы КПЛ.

32-летний футболист последние два сезона выступает за «Тамбов». В текущем сезоне он провел десять матчей в РПЛ, а в минувшем — 24.

Ранее Тетрашвили выступал в чемпионате Беларуси в составе «Гомеля», а до этого играл в «Анжи», «Тосно» и «Луч-Энергии».

По данным Transfermarkt, игрок оценивается на трансферном рынке в 450 тысяч евро.