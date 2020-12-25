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13:49 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана столкнулся с финансовыми проблемами

Ранее команда играла в групповой стадии Лиги Европы.

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Футбольный клуб «Шахтер» (Караганда) пока не рассчитался с игроками по заработной плате за два последних месяца. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Шахтер Кг

Есть вероятность, что счета клуба заморожены в связи с долгами прошлых лет.

В минувшем сезоне «Шахтер» под руководством Константина Горовенко занял четвертое место и пробился в Лигу конференций 2021 года — новый еврокубковый турнир от УЕФА.

Последний раз «горняки» участвовали в еврокубках в сезоне-2014/15, когда дошли до третьего отборочного раунда в Лиге Европы.

А в сезоне-2013/14 карагандинцы смогли квалифицироваться в групповой этап ЛЕ, финишировав там с двумя набранными очками на последнем месте в квартете L.

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