Участник еврокубков от Казахстана столкнулся с финансовыми проблемами
Ранее команда играла в групповой стадии Лиги Европы.
Ранее команда играла в групповой стадии Лиги Европы.
Футбольный клуб «Шахтер» (Караганда) пока не рассчитался с игроками по заработной плате за два последних месяца. Об этом сообщает
Есть вероятность, что счета клуба заморожены в связи с долгами прошлых лет.
В минувшем сезоне «Шахтер» под руководством Константина Горовенко занял четвертое место и пробился в Лигу конференций 2021 года — новый еврокубковый турнир от УЕФА.
Последний раз «горняки» участвовали в еврокубках в сезоне-2014/15, когда дошли до третьего отборочного раунда в Лиге Европы.
А в сезоне-2013/14 карагандинцы смогли квалифицироваться в групповой этап ЛЕ, финишировав там с двумя набранными очками на последнем месте в квартете L.