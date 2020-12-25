Участник еврокубков от Казахстана столкнулся с финансовыми проблемами

Футбольный клуб «Шахтер» (Караганда) пока не рассчитался с игроками по заработной плате за два последних месяца. Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Шахтер Кг

Есть вероятность, что счета клуба заморожены в связи с долгами прошлых лет.

В минувшем сезоне «Шахтер» под руководством Константина Горовенко занял четвертое место и пробился в Лигу конференций 2021 года — новый еврокубковый турнир от УЕФА.

Последний раз «горняки» участвовали в еврокубках в сезоне-2014/15, когда дошли до третьего отборочного раунда в Лиге Европы.