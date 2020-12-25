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13:55 (мск), источник: Vesti.kz

От Шомко до Тунгышбаева. Топ-7 самых востребованных казахстанских игроков в зимнее межсезонье

Многие из них выступают за сборную.

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Хоть и бюджеты большинства клубов КПЛ на данный момент официально не утверждены, интерес к почти свободным казахстанским игрокам является устойчивым. Корреспондент Vesti.kz собрал список из наиболее ценных активов, на которых будет спрос в ближайшее трансферное окно.

Акмаль Бахтияров

Нападающий молодежной сборной Казахстана совсем пропал с радаров тренерского штаба «Сочи» и видимо пришел момент искать другое место продолжения карьеры. На Бахтиярова был перманентный спрос в КПЛ, но возможно, Дмитрий Селюк продолжит зарубежный этап карьеры игрока.

Дмитрий Шомко

Один из лидеров «Астаны» провел не лучший для себя сезон, при этом его контракт завершается, а желание сыграть в РПЛ возросло. Пока неизвестно, какие есть варианты у Шомко в России, но это определенно более любопытное развитие событие, нежели переход в другой клуб КПЛ.

Команда
Казахстан

Еркебулан Тунгышбаев

Руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев уже подтвердил желание игрока об уходе, но при этом отметил, что финансовая часть вопроса тут также имеет большое значение. Есть ли деньги и желание у того же «Ордабасы» возвращать своего воспитанника пока однозначно сказать сложно. Не исключено, что на одного из самых талантливых вингеров страны будут претендовать и другие клубы КПЛ.

Айбар Жаксылыков

После второго подряд крепкого сезона в КПЛ на форварде «Жетысу» сосредоточили свое внимание сразу несколько больших казахстанских команд. Кажется, у «Жетысу» почти нет шансов сохранить в своем составе самого разностороннего нападающего страны. Несмотря на то, что сам игрок говорил о желании построить зарубежную карьеру, ему будет крайне сложно избежать соблазна перебраться в «Астану» или «Кайрат».

Владислав Васильев

Окончательное решение Васильева выступать за сборную Казахстана, а также очень качественный и вдохновенный сезон за «Рух» стали сигналом для активизации клубов КПЛ. 23-летний хавбек вроде бы не против вернуться на родину и проявить себя лидером уже в рамках другой лиги.

Юрий Логвиненко

Все чаще говорят о том, что некогда сильнейший центральный защитник Казахстана может совершить камбэк в родной «Актобе». Сюжет интересный, но есть ли в нем реальные предпосылки? Сомнительно. Все-таки Логвиненко остается одним из самых качественных и опытных защитников страны и на него вполне могут претендовать клубы уровня «Ордабасы» и «Тобола».

Багдат Каиров

Еще один игрок тесно связанный с «Актобе», но опять же, сейчас уровень Каирова вполне соответствует командам, представляющим Казахстан в еврокубках. Крайний защитник за год в «Кайсаре» не только вновь подтвердил свои качества, но еще и зарекомендовал себя, как универсал, который способен сыграть на обоих флангах. К тому же Каиров кандидат в сборную Казахстана и это тоже добавляет ему котируемости на рынке.

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