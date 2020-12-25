От Шомко до Тунгышбаева. Топ-7 самых востребованных казахстанских игроков в зимнее межсезонье
Многие из них выступают за сборную.
Многие из них выступают за сборную.
Хоть и бюджеты большинства клубов КПЛ на данный момент официально не утверждены, интерес к почти свободным казахстанским игрокам является устойчивым. Корреспондент Vesti.kz собрал список из наиболее ценных активов, на которых будет спрос в ближайшее трансферное окно.
Нападающий молодежной сборной Казахстана совсем пропал с радаров тренерского штаба «Сочи» и видимо пришел момент искать другое место продолжения карьеры. На Бахтиярова был перманентный спрос в КПЛ, но возможно, Дмитрий Селюк продолжит зарубежный этап карьеры игрока.
Один из лидеров «Астаны» провел не лучший для себя сезон, при этом его контракт завершается, а желание сыграть в РПЛ возросло. Пока неизвестно, какие есть варианты у Шомко в России, но это определенно более любопытное развитие событие, нежели переход в другой клуб КПЛ.
Руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев уже подтвердил желание игрока об уходе, но при этом отметил, что финансовая часть вопроса тут также имеет большое значение. Есть ли деньги и желание у того же «Ордабасы» возвращать своего воспитанника пока однозначно сказать сложно. Не исключено, что на одного из самых талантливых вингеров страны будут претендовать и другие клубы КПЛ.
После второго подряд крепкого сезона в КПЛ на форварде «Жетысу» сосредоточили свое внимание сразу несколько больших казахстанских команд. Кажется, у «Жетысу» почти нет шансов сохранить в своем составе самого разностороннего нападающего страны. Несмотря на то, что сам игрок говорил о желании построить зарубежную карьеру, ему будет крайне сложно избежать соблазна перебраться в «Астану» или «Кайрат».
Окончательное решение Васильева выступать за сборную Казахстана, а также очень качественный и вдохновенный сезон за «Рух» стали сигналом для активизации клубов КПЛ. 23-летний хавбек вроде бы не против вернуться на родину и проявить себя лидером уже в рамках другой лиги.
Все чаще говорят о том, что некогда сильнейший центральный защитник Казахстана может совершить камбэк в родной «Актобе». Сюжет интересный, но есть ли в нем реальные предпосылки? Сомнительно.
Еще один игрок тесно связанный с «Актобе», но опять же, сейчас уровень Каирова вполне соответствует командам, представляющим Казахстан в еврокубках. Крайний защитник за год в «Кайсаре» не только вновь подтвердил свои качества, но еще и зарекомендовал себя, как универсал, который способен сыграть на обоих флангах. К тому же Каиров кандидат в сборную Казахстана и это тоже добавляет ему котируемости на рынке.