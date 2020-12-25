Клуб КПЛ задумал расстаться с главным тренером и экс-форвардом зарубежной сборной

Ряд футболистов «Атырау» близок к уходу из команды. Одним их тех, на кого не рассчитывает клуб, является нападающий Артак Дашян, сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Атырау

В минувшем сезоне первой лиги 31-летний форвард сыграл 12 матчей и забил лишь три гола, два из которых с пенальти. В «Атырау» остались недовольны игрой опытного футболиста.

По итогам чемпионата клуб из одноименного города вернулся в КПЛ, однако подумывает над сменой главного тренера. Дашян может остаться в команде, если его соотечественник Арам Восканян продолжит работу в нефтяной столице.

Ранее Дашян выступал за армянские «Бананц», «Алашкерт», «Урарту» и «Гандзасар», украинский «Металлург» и македонский «Вардар». За сборную своей страны провел семь игр в период 2009—2014 годов.