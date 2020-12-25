Игроки «Манчестер Сити» Жезус и Уокер заразились коронавирусом
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Футболисты английского клуба «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и Кайл Уокер сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Футболисты английского клуба «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и Кайл Уокер сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на сайте команды.
Как отмечается в сообщении, также COVID-19 выявлен у двух сотрудников клуба. Все четверо отправились на самоизоляцию в соответствии с протоколами
«Манчестер Сити» после 13 проведенных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 23 очка. «Горожане» в субботу примут «Ньюкасл» в 15-м туре