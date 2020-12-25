Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
ПСЖ
Страсбур
40
Футбол. Зарубежный
23.12
Монпелье
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Монако
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Лион
Нант
30
Футбол. Зарубежный
23.12
Бетис
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Алавес
Эйбар
21
Все события
Фоторепортажи
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игроки «Манчестер Сити» Жезус и Уокер заразились коронавирусом

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Футболисты английского клуба «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и Кайл Уокер сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на сайте команды.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика

Как отмечается в сообщении, также COVID-19 выявлен у двух сотрудников клуба. Все четверо отправились на самоизоляцию в соответствии с протоколами премьер-лиги и правительства Великобритании.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Сити» после 13 проведенных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 23 очка. «Горожане» в субботу примут «Ньюкасл» в 15-м туре премьер-лиги.

Читайте также
 Кулаки, толпа, ОМОН: главное о драке Исмаилова и Минеева
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Турнир в «пузыре». В Эдмонтоне стартует молодежный ЧМ по хоккею
Ковальчук подписал контракт в КХЛ с зарплатой в 20 млн рублей
Губерниев: Давно понятно, что главный биатлонист страны - это я
Адвокат избитого арбитра: По документам Широков за гранью нищеты
Российского игрока НХЛ обманули на полтора миллиарда рублей
Поможем российским паралимпийцам подготовиться к Играм
Спортивную куртку с аэрогелем продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь