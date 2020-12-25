Дебютанта еврокубков от Казахстана решили снова выставить на торги

Футбольный клуб «Кайсар» в начале января 2021 года будет выставлен на тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа, сообщает KazFootball.kz.

Команда Кайсар

Отмечается, что первый тендер должен был пройти 6 октября 2020 года, однако не состоялся. Стартовая цена — свыше 104 миллиона тенге. Сумма взноса для участия в тендере — 15,6 миллиона тенге. Срок доверительного управления составляет пять лет, с правом выкупа.

По неофициальной информации, в тендере намерен принять участие известный в Казахстане футбольный функционер, который ранее не имел отношения к «Кайсару».