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15:44 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютанта еврокубков от Казахстана решили снова выставить на торги

В тендере намерен участвовать известный функционер.

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Футбольный клуб «Кайсар» в начале января 2021 года будет выставлен на тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Кайсар

Отмечается, что первый тендер должен был пройти 6 октября 2020 года, однако не состоялся. Стартовая цена — свыше 104 миллиона тенге. Сумма взноса для участия в тендере — 15,6 миллиона тенге. Срок доверительного управления составляет пять лет, с правом выкупа.

По неофициальной информации, в тендере намерен принять участие известный в Казахстане футбольный функционер, который ранее не имел отношения к «Кайсару».

Кызылординский клуб минувший сезон в КПЛ завершил на седьмом месте. Кроме того, в этом году дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, в рамках которого уступил кипрскому АПОЭЛу (1:4).

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