Бабаян собрался покинуть «Тобол»?

Главный тренер костанайского «Тобола» Григорий Бабаян может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Тобол Кс

40-летний специалист пока не продлил контракт с клубом, как и целый ряд футболистов.

По всей видимости, ясность в этом вопросе прояснится после утверждения бюджета «Тобола» на будущий сезон.

Ранее стало известно о том, что областной акимат запланировал бюджет на 2021 год в районе 1,8 миллиарда тенге.