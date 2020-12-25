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15:50 (мск), источник: Vesti.kz

Бабаян собрался покинуть «Тобол»?

Он не продлил контракт.

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Главный тренер костанайского «Тобола» Григорий Бабаян может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Тобол Кс

40-летний специалист пока не продлил контракт с клубом, как и целый ряд футболистов.

По всей видимости, ясность в этом вопросе прояснится после утверждения бюджета «Тобола» на будущий сезон.

Ранее стало известно о том, что областной акимат запланировал бюджет на 2021 год в районе 1,8 миллиарда тенге.

До «Тобола» Бабаян на протяжении долгих лет входил в тренерский штаб «Астаны», был главным тренером команды. При нем клуб из Костаная занял второе место в КПЛ-2020 и пробился в Лигу конференций.

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