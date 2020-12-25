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16:36 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен основной кандидат на пост главного тренера клуба КПЛ

Последние два сезона он возглавлял другую команду.

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39-летний казахстанец Андрей Карпович является основным кандидатом на пост главного тренера футбольного клуба «Кызыл-Жар СК», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Кызыл-Жар

Ранее петропавловскую команду, завершившую сезон в КПЛ на девятом месте, покинул молдавский специалист Вячеслав Руснак.

Карпович последние два сезона возглавлял «Окжетпес», который по итогам чемпионата-2020 вылетел в первую лигу.

Также Карпович работал ассистентом главного тренера «Кайрата» Карлоса Алоса Ферера и завершал сезон-2018 в роли исполняющего обязанности наставника алматинцев.

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