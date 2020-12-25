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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мхитарян в десятый раз признан лучшим футболистом Армении

ЕРЕВАН, 25 дек — РИА Новости. Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян в 10-й раз признан лучшим футболистом Армении, сообщается на сайте Федерации футбола страны.

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«Федерация футбола Армении подвела итоги голосования в номинации “Лучший футболист года”. Набрав 133 очка, лучшим футболистом 2020 года стал капитан сборной Армении и полузащитник “Ромы” Генрих Мхитарян. Он удостоился этого звания в 10-й раз», — говорится в сообщении.

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По данным ФФА, второе место по итогам голосования с 79 баллами занял полузащитник сборной Армении и казахстанской «Астаны» Тигран Барсегян.

Замкнул тройку победителей также полузащитник армянской национальной сборной Ваан Бичахчян, выступающий за клуб «Жилина» из Словакии.

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В голосовании участвовали тренеры и капитаны команд армянской премьер-лиги и спортивные журналисты.

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