Мхитарян в десятый раз признан лучшим футболистом Армении
ЕРЕВАН, 25 дек — РИА Новости. Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян в 10-й раз признан лучшим футболистом Армении, сообщается на сайте Федерации футбола страны.
ЕРЕВАН, 25 дек — РИА Новости. Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян в 10-й раз признан лучшим футболистом Армении, сообщается на сайте Федерации футбола страны.
«Федерация футбола Армении подвела итоги голосования в номинации “Лучший футболист года”. Набрав 133 очка, лучшим футболистом 2020 года стал капитан сборной Армении и полузащитник “Ромы” Генрих Мхитарян. Он удостоился этого звания в 10-й раз», — говорится в сообщении.
По данным ФФА, второе место по итогам голосования с 79 баллами занял полузащитник сборной Армении и казахстанской «Астаны» Тигран Барсегян.
Замкнул тройку победителей также полузащитник армянской национальной сборной Ваан Бичахчян, выступающий за клуб «Жилина» из Словакии.
В голосовании участвовали тренеры и капитаны команд армянской