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21:14 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник «Астаны» попал в тройку лучших футболистов своей страны

Федерация футбола Армении на своем сайте подвела итоги голосования в номинации «Лучший футболист года».

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Так, лучшим признали игрока сборной Армении и итальянской «Ромы» Генриха Мхитаряна, набравшего 133 балла. Этого звания он был удостоен в десятый раз.

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На втором месте оказался полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян (79 баллов). Тройку лучших замкнул хавбек словацкой «Жилины» Ваан Бичахчян (25 баллов).

Напомним, что 27-летний Барсегян выступает за астанчан с января 2020 года, до этого он считался игроком «Кайсара». В минувшем сезоне КПЛ Тигран забил три гола и отдал пять ассистов в 19 матчах, а его клуб финишировал на третьем месте.

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