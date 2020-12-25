Полузащитник «Астаны» попал в тройку лучших футболистов своей страны

Так, лучшим признали игрока сборной Армении и итальянской «Ромы» Генриха Мхитаряна, набравшего 133 балла. Этого звания он был удостоен в десятый раз.

Напомним, что 27-летний Барсегян выступает за астанчан с января 2020 года, до этого он считался игроком «Кайсара». В минувшем сезоне КПЛ Тигран забил три гола и отдал пять ассистов в 19 матчах, а его клуб финишировал на третьем месте.