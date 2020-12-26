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10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

22-летний миллиардер с русскими корнями стал владельцем «Сандерленда»

22-летний миллиардер Кирилл Луи-Дрейфус стал новым владельцем «Сандерленда».

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Источник: Reuters
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Клуб сообщил о достигнутом соглашении.

Кирилл покупает контрольный пакет акций клуба третьего по силе английского дивизиона у Стюарта Дональда. На данный момент сделка находится на стадии одобрения английской футбольной лиги.

«Во-первых, я хотел бы поблагодарить Стюарта Дональда за его порядочность и разумность в течение последних трёх месяцев, благодаря которым у меня появилась возможность получить контрольный пакет акций “Сандерленда”. Я полностью осведомлён об усилиях, предпринимаемых нынешним владельцем и правлением для защиты жизнеспособности клуба, и уважаю сложность этой задачи, учитывая недавнее прошлое “Сандерленда” и нынешний экономический климат», — цитирует Луи-Дрейфуса пресс-служба клуба.

Кирилл — один из трёх сыновей Роберта Луи-Дрейфуса, генерального директора немецкой марки аdidas. Роберт умер в 2009 году, его состояние оценивается более чем в € 2 млрд. Матерью Кирилла является Маргарита Дрейфус (Богданова), которая родилась в Санкт-Петербурге в 1962 году. В ноябре 2020 года состояние Маргариты оценивалось Forbes в $ 5,6 млрд.

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