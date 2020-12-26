22-летний миллиардер с русскими корнями стал владельцем «Сандерленда»
22-летний миллиардер Кирилл
22-летний миллиардер Кирилл
Клуб сообщил о достигнутом соглашении.
Кирилл покупает контрольный пакет акций клуба третьего по силе английского дивизиона у Стюарта Дональда. На данный момент сделка находится на стадии одобрения английской футбольной лиги.
«Во-первых, я хотел бы поблагодарить Стюарта Дональда за его порядочность и разумность в течение последних трёх месяцев, благодаря которым у меня появилась возможность получить контрольный пакет акций “Сандерленда”. Я полностью осведомлён об усилиях, предпринимаемых нынешним владельцем и правлением для защиты жизнеспособности клуба, и уважаю сложность этой задачи, учитывая недавнее прошлое “Сандерленда” и нынешний экономический климат», — цитирует
Кирилл — один из трёх сыновей Роберта