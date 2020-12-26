«Тараз» расстался с Никитенко. Клуб покинул и весь тренерский штаб

63-летний казахстанский специалист возглавил «Тараз» в январе 2020 года. Под его руководством клуб по итогам сезона-2020 занял восьмое место в премьер-лиге.

У специалиста завершился трудовой договор. К тому же, команда не выполнила поставленных задач. Руководством клуба было решено не продлевать контракт.