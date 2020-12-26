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14:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» расстался с Никитенко. Клуб покинул и весь тренерский штаб

Весь тренерский состав «Тараза» во главе с Владимиром Никитенко покинули клуб, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

63-летний казахстанский специалист возглавил «Тараз» в январе 2020 года. Под его руководством клуб по итогам сезона-2020 занял восьмое место в премьер-лиге.

У специалиста завершился трудовой договор. К тому же, команда не выполнила поставленных задач. Руководством клуба было решено не продлевать контракт.

Также покинули команду ассистент главного тренера Нурмат Мирзабаев, тренер Ваит Талгаев, тренер по вратарям Мирослав Радованович и тренер по физподготовке Ерлан Елеусинов.

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