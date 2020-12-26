«Тараз» расстался с Никитенко. Клуб покинул и весь тренерский штаб
Весь тренерский состав «Тараза» во главе с Владимиром Никитенко покинули клуб, сообщает KazFootball.kz.
Весь тренерский состав «Тараза» во главе с Владимиром Никитенко покинули клуб, сообщает KazFootball.kz.
63-летний казахстанский специалист возглавил «Тараз» в январе 2020 года. Под его руководством клуб по итогам сезона-2020 занял восьмое место в
У специалиста завершился трудовой договор. К тому же, команда не выполнила поставленных задач. Руководством клуба было решено не продлевать контракт.
Также покинули команду ассистент главного тренера Нурмат Мирзабаев, тренер Ваит Талгаев, тренер по вратарям Мирослав Радованович и тренер по физподготовке Ерлан Елеусинов.