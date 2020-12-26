«Манчестер Юнайтед» установил очередной рекорд в АПЛ

Как сообщает «твиттер» — аккаунт Gracenote Live, манкунианцы забивают как минимум по два мяча уже в 11 выездных матчах подряд, что является новым рекордом АПЛ.

Последним клубом, который забивал как минимум два гола более чем в 11 выездных матчах подряд в высшем дивизионе Англии был тоже «Манчестер Юнайтед». Их серия из 13 подобных встреч произошла с 1958 по 1959 год.