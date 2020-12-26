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17:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Лестером» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 26 декабря, и завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голами отметились Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш. У «лис» отличились Харви Барнс и Джейми Варди.

МЮ после 15 туров имеет в активе 27 очков и занимает третье место в чемпионате. У «Лестера» на одно очко больше, команда находится на второй позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 29 декабря на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Лестер» днем раньше на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».

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Лестер
2:2
Первый тайм: 1:1
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