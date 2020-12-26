«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ

Встреча прошла в субботу, 26 декабря, и завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голами отметились Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш. У «лис» отличились Харви Барнс и Джейми Варди.

МЮ после 15 туров имеет в активе 27 очков и занимает третье место в чемпионате. У «Лестера» на одно очко больше, команда находится на второй позиции.

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