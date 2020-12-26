Экс-футболист «Рубина» и «Ростова» близок к уходу из клуба КПЛ

Контракт футболиста с казахстанской командой подошел к концу. Сейчас игрок, будучи в свободном статусе, находится дома.

Переговоры о новом контракте ни с казахстанским клубом, ни с каким-либо другим пока не велись. По словам полузащитника, ясность в этом вопросе наступит после Нового года.