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18:54 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Рубина» и «Ростова» близок к уходу из клуба КПЛ

Накануне команда осталась без тренера.

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Молдавский полузащитник «Кызыл-Жар СК» Михаила Платики может покинуть петропавловский клуб, сообщает Moldfootball.com.

Команда
Кызыл-Жар

Контракт футболиста с казахстанской командой подошел к концу. Сейчас игрок, будучи в свободном статусе, находится дома.

Переговоры о новом контракте ни с казахстанским клубом, ни с каким-либо другим пока не велись. По словам полузащитника, ясность в этом вопросе наступит после Нового года.

В минувшем сезоне Платика сыграл 20 матчей в премьер-лиге.

Накануне стало известно, что тренерский штаб «Кызыл-Жара» покинули главный тренер Вячеслав Руснак и его ассистент Андрей Мацюра.

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