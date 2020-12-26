Экс-футболист «Рубина» и «Ростова» близок к уходу из клуба КПЛ
Накануне команда осталась без тренера.
Накануне команда осталась без тренера.
Молдавский полузащитник «Кызыл-Жар СК» Михаила Платики может покинуть петропавловский клуб, сообщает Moldfootball.com.
Контракт футболиста с казахстанской командой подошел к концу. Сейчас игрок, будучи в свободном статусе, находится дома.
Переговоры о новом контракте ни с казахстанским клубом, ни с
В минувшем сезоне Платика сыграл 20 матчей в
Накануне стало известно, что тренерский штаб «Кызыл-Жара» покинули главный тренер Вячеслав Руснак и его ассистент Андрей Мацюра.