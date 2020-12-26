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22:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» победил «Челси» в лондонском дерби

«Арсенал» на своем поле победил «Челси» в лондонском дерби в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 26 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ляказетт, Гранит Джака и Букайо Сака. У гостей отличился Тэмми Абрахам.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 17 очков и выйти на 14-е место в чемпионате. В активе «Челси» 25 очков, клуб находится на шестой позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсенал» в следующем туре 29 декабря на выезде сыграет с «Брайтоном». «Челси» днем раньше на своем поле сыграет с «Астон Виллой».

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3:1
Первый тайм: 2:0
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