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26 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Умер тренер Маклин, приведший «Данди» к первому титулу чемпиона Шотландии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер шотландского футбольного клуба «Данди Юнайтед» Джим Маклин скончался в возрасте 83 лет, сообщается на сайте команды.

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«“Данди Юнайтед” чрезвычайно опечален новостью о смерти Джима Маклина. Неотъемлемая часть нашей истории, Джим был просто титаном фольклора “Данди”, которого почитает семья “Юнайтед” во всем мире», — говорится в сообщении.

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Маклин возглавлял «Данди» с 1971 по 1993 год. Под его руководством клуб в первый и пока единственный раз стал чемпионом Шотландии (в 1983 году), дважды выиграл Кубок шотландской лиги, дошел до полуфинала Кубка европейских чемпионов (в 1984 году) и до финала Кубка УЕФА (в 1987-м), где уступил по сумме двух матчей шведскому «Гетеборгу».

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