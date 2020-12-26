Умер тренер Маклин, приведший «Данди» к первому титулу чемпиона Шотландии

«“Данди Юнайтед” чрезвычайно опечален новостью о смерти Джима Маклина. Неотъемлемая часть нашей истории, Джим был просто титаном фольклора “Данди”, которого почитает семья “Юнайтед” во всем мире», — говорится в сообщении.

Маклин возглавлял «Данди» с 1971 по 1993 год. Под его руководством клуб в первый и пока единственный раз стал чемпионом Шотландии (в 1983 году), дважды выиграл Кубок шотландской лиги, дошел до полуфинала Кубка европейских чемпионов (в 1984 году) и до финала Кубка УЕФА (в 1987-м), где уступил по сумме двух матчей шведскому «Гетеборгу».