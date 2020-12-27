Месси назвал Гвардиолу и Луиса Энрике лучшими тренерами

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«У Пепа есть что-то особенное, он заставляет вас видеть вещи его глазами. Он точно скажет вам, как нужно атаковать, чтобы победить. Мне повезло, что у меня было много времени с Гвардиолой и Луисом Энрике, двумя лучшими тренерами. Благодаря им я сильно вырос в футболе и приобрел тактическую мудрость, которую они мне передали», — сказал Месси.

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Гвардиола был главным тренером «Барселоны» с 2008 по 2012 год, за это время он вместе с клубом трижды становился чемпионом Испании и дважды обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Также он по три раза приводил команду к победе в Кубке и Суперкубке Испании.

Луис Энрике возглавлял каталонский клуб с 2014 по 2017 год, при нем клуб дважды выигрывал чемпионат Испании и кубок страны, а также один раз Суперкубок УЕФА.